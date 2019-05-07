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Суталинов: Сколько мне осталось – надо прожить правильно

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- Оксана Гут
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"Мы дома. Всем спасибо. Пусть у всех все будет хорошо". Об этом на странице в Соцсетях написала супруга освобожденного сегодня, 7 мая, в зале суда Мурата Суталинова.

Сам экс-глава СНБ КР, выйдя после оглашения решения судей Бишкекского горсуда на улицу, дал короткое интервью журналистам. Он поблагодарил всех, кто поддерживал его, отметив, что в неоплатном долгу перед народом и намерен сколько ему осталось – прожить правильно.

- Спасибо всем за поддержку. Я чувствую моральную вину, что не смог тогда остановить трагедию. Я просил прощения и сейчас прошу. Вся надежда Кыргызстана на молодое поколение. Чтобы больше такие генералы, как Суталинов, не совершали ошибок. Я сожалею, что выбрал профессию не врача, - заявил Мурат Суталинов, отвечая на вопрос, о чем он сожалеет.

В свою очередь, пресс-служба Бишкекского горсуда сообщает, что освобождение осужденного Мурат Суталинов в соответствии со ст. 71 п 1. УК КР в связи с тяжелой болезнью обжалованию не подлежит.

Напомним, Мурат Суталинов был главой Государственного комитета национальной безопасности с 2006 по 2010 год до событий 7 апреля.

После трагических событий при свержении власти бывшего президента Курманбека Бакиева, он уехал из страны. Но вернулся в 2011 году и был осужден за гибель граждан во время революции. Суталинов получил 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Болезнь начала проявляться уже в местах заключения свободы. Заболевание (рак правой почки четвертой стадии) подтвердил консилиум, к досрочному освобождению осужденного рекомендовали в конце 2018 года.

Судебный процесс по событиям 7 апреля длился 4 года. В итоге также были признаны виновными свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, его брат и экс-председатель Службы государственной охраны Жаныш Бакиев, бывший премьер-министр Данияр Усенов. Они были приговорены к пожизненному сроку заочно.

Бывший зампредседателя ГКНБ Марат Бакиев был приговорен к 27 годам лишения свободы - тоже условно. Реальные сроки получили экс-зампредседатели СГО Нурлан Темирбаев - 22 года колонии и Данияр Дунганов - 25 лет.

По 10 лет тюрьмы получили экс-генпрокуроры Нурлан Турсункулов и Эльмурза Сатыбалдиев, а также бывший глава аппарата президента Бакиева Каныбек Жороев и бывшая глава президентского секретариата Оксана Малеванная.

Командир спецподразделения "Альфа" Алмаз Джолдошалиев был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Военнослужащие "Альфы" и "Арстана" были оправданы.


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URL: https://www.vb.kg/378257
Теги:
военная служба, онкология, революция, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Курманбек Бакиев, Мурат Суталинов
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