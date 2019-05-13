"Антиурановый" закон: Многомиллионного иска от инвестора не избежать?

Закон о запрете на добычу урана в Кыргызстане будет принят до выхода Жогорку Кенеша на летние каникулы, об этом накануне заявил один из инициаторов Алтынбек Сулайманов. И это несмотря на то, что в ходе общественных слушаний некоторые геологи и экономисты призвали не торопиться, обдумать все риски, прописать компенсационные механизмы для инвесторов.

Ведь, как ранее сообщали члены правительства, разработчик скандального Кызыл-Омполского месторождения вложил в геологоразведку более 271 млн сомов. Еще несколько десятков миллионов было выплачено в качестве налогов и за удержание лицензии. С вступлением "антиурановского" закона в силу действие лицензии, полученной компанией "Юразия в Кыргызстане" еще в 2010 году, будет прекращено, как и 16 подобных выданных ранее. Грозит ли это Кыргызстану очередными судебными разбирательствами с инвесторами?

Редакция VB.KG побеседовала на эту тему с двумя экспертами. Оба практически уверены, что после принятия закона о запрете добычи урана судов стране не избежать. Правда, доктор экономических наук Асылбек Аюпов считает, что выплата многомиллионного иска ляжет на плечи добросовестных налогоплательщиков. А экономист Искендер Шаршеев верит, что Кыргызстан в суде может победить.

- Проблема экологии очень важна. Но надо было тогда, в 2010 году, когда дали лицензию, этот вопрос поднимать. А когда дело дошло до практики, начали возмущаться сами депутаты, представители законодательной власти. И теперь о последствиях думаем в последнюю очередь, сначала все на эмоциях. Немаловажен юридический вопрос - затраты пошли, поиски были, никто не запрещал. Поскольку инвесторам так категорически поставили вопрос, значит они вынуждены будут обратиться в международные суды. Предъявят компенсацию, исчисляемую миллионами. Естественно это все ляжет на плечи государства, налогоплательщиков. Вместо того, чтобы решать социальные проблемы, реализовывать проекты первой необходимости, придется ужимать, сокращать расходы, чтобы рассчитаться с инвестором, - высказал свое мнение Асылбек Аюпов.

Экономист, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев настроен более оптимистично. Он не видит в запрете добычи урана ничего плохого для инвестиционного климата. Напротив, говорит эксперт, это репутационный выигрыш Кыргызстана.

- Инвесторы должны подчиниться закону, тем более, что по всему миру экология и безопасность - это мейнстрим. В Венгрии, к примеру, запретили разработку крупнейшего золотого месторождения, которое могло принести стране большую экономическую прибыль. Это нормальная практика, признак цивилизованного общества, заботящегося о будущем. В нашем конкретном случае суды, да, могут начаться. Но при грамотном подходе Кыргызстан может одержать в них победу, - заявил Шаршеев.

При этом экономист признал, что во всем мире предусмотрены компенсационные механизмы. Один из них, когда инвестору взамен могут быть выданы лицензии на другие месторождения по договоренности. Например, вместо разработки урана на россыпное золото. Но, к сожалению, заключил Искендер Шаршеев, наша страна, наверное, не пойдет на это.

К слову, редакция VB.KG обращалась с этим же вопросом к нескольким другим известным экспертам, политикам. Однако многие из них отказались от комментариев по поводу антиуранового закона, сославшись на излишнюю политизированность вопроса.