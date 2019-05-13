Последние камеры первого этапа "Безопасного города" установлены в срок

Межведомственная комиссия завершает процедуру приемки последних аппаратно-программных комплексов (АПК) проекта "Безопасный город" на 19 перекрестках Бишкека перед их запуском в промышленную эксплуатацию, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).
Уточняется, что согласно государственному контракту все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок - до 12 мая 2019 года, комиссия по их приемке работает третий день.
Перекрестки г.Бишкек:
1. Элебесова - Аул
2. Дэн Сяопина - Б.Алыкулова
3. Дэн Сяопина – Садыгалиевой
4. Боконбаева - Молодой Гвардии
5. Фучика – АЗС
6. Суеркулова – Байтик Баатыра
7. Чуй - Шопокова
8. Суеркулова - Юнусалиева
9. Ч.Айтматова - Ахунбаева
10. Жибек Жолу - Лермонтова
11. Ауэзова - Чуй
12. Л.Толстого - Молодой Гвардии
13. Л.Толстого - Бакаева
14. Б.Алыкулова - М.Омуракунова
15. Ахунбаева – Тыналиева
16. Ч.Айтматова - А.Масалиева
17. М.Горького - Ч.Айтматова
18. А.Токомбаева - 7-Апреля
19. Ч.Айтматова – Семетей
Прогнозная дата запуска АПК на указанных перекрестках в боевой режим – 14 мая 2019 года.
Напомним, первый этап "Безопасного города" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК. Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК уже были приняты в промышленную эксплуатацию.
На реализацию проекта из государственного бюджета не потрачено ни одного сома. Все риски, технические и экономические, несет подрядчик – концерн радиостроения "Вега", напоминает пресс-служба ведомства.