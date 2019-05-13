Последние камеры первого этапа "Безопасного города" установлены в срок

Межведомственная комиссия завершает процедуру приемки последних аппаратно-программных комплексов (АПК) проекта "Безопасный город" на 19 перекрестках Бишкека перед их запуском в промышленную эксплуатацию, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

Уточняется, что согласно государственному контракту все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок - до 12 мая 2019 года, комиссия по их приемке работает третий день.

Перекрестки г.Бишкек:

1. Элебесова - Аул

2. Дэн Сяопина - Б.Алыкулова

3. Дэн Сяопина – Садыгалиевой

4. Боконбаева - Молодой Гвардии

5. Фучика – АЗС

6. Суеркулова – Байтик Баатыра

7. Чуй - Шопокова

8. Суеркулова - Юнусалиева

9. Ч.Айтматова - Ахунбаева

10. Жибек Жолу - Лермонтова

11. Ауэзова - Чуй

12. Л.Толстого - Молодой Гвардии

13. Л.Толстого - Бакаева

14. Б.Алыкулова - М.Омуракунова

15. Ахунбаева – Тыналиева

16. Ч.Айтматова - А.Масалиева

17. М.Горького - Ч.Айтматова

18. А.Токомбаева - 7-Апреля

19. Ч.Айтматова – Семетей

Прогнозная дата запуска АПК на указанных перекрестках в боевой режим – 14 мая 2019 года.

Напомним, первый этап "Безопасного города" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК. Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК уже были приняты в промышленную эксплуатацию.

На реализацию проекта из государственного бюджета не потрачено ни одного сома. Все риски, технические и экономические, несет подрядчик – концерн радиостроения "Вега", напоминает пресс-служба ведомства.