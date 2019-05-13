Погода
$ 69.82 - 69.90
€ 78.15 - 78.66

Последние камеры первого этапа "Безопасного города" установлены в срок

293  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Межведомственная комиссия завершает процедуру приемки последних аппаратно-программных комплексов (АПК) проекта "Безопасный город" на 19 перекрестках Бишкека перед их запуском в промышленную эксплуатацию, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи (ГКИТиС).

Уточняется, что согласно государственному контракту все заявленные перекрестки оборудованы подрядчиком в срок - до 12 мая 2019 года, комиссия по их приемке работает третий день.

Перекрестки г.Бишкек:

1. Элебесова - Аул

2. Дэн Сяопина - Б.Алыкулова

3. Дэн Сяопина – Садыгалиевой

4. Боконбаева - Молодой Гвардии

5. Фучика – АЗС

6. Суеркулова – Байтик Баатыра

7. Чуй - Шопокова

8. Суеркулова - Юнусалиева

9. Ч.Айтматова - Ахунбаева

10. Жибек Жолу - Лермонтова

11. Ауэзова - Чуй

12. Л.Толстого - Молодой Гвардии

13. Л.Толстого - Бакаева

14. Б.Алыкулова - М.Омуракунова

15. Ахунбаева – Тыналиева

16. Ч.Айтматова - А.Масалиева

17. М.Горького - Ч.Айтматова

18. А.Токомбаева - 7-Апреля

19. Ч.Айтматова – Семетей

Прогнозная дата запуска АПК на указанных перекрестках в боевой режим – 14 мая 2019 года.

Напомним, первый этап "Безопасного города" включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке - 42, на автотрассах Чуйской области - 48 и 20 передвижных АПК. Ранее все скоростные рубежи и передвижные АПК уже были приняты в промышленную эксплуатацию.

На реализацию проекта из государственного бюджета не потрачено ни одного сома. Все риски, технические и экономические, несет подрядчик – концерн радиостроения "Вега", напоминает пресс-служба ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378313
Теги:
Госагентство связи, ДТП, ПДД, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  