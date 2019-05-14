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5 тысяч $ в месяц. Граждане в шоке от зарплат еще не работающей госкомпании

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- Екатерина Улитина
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Накануне в Соцсетях был распространен документ с указанием якобы зарплат топ-менеджеров компании "КТ-Мобайл". Если верить бумаге, месячная зарплата генерального директора составляет 5 тысяч долларов (350 тысяч сомов), заместитель директора получает 300 тысяч сомов, технический директор – 290 тысяч сомов.

В самой компании подлинность документа не комментируют. Хотя, судя по фотографии, он вполне может оказаться фальшивкой – нет ни печатей, ни подписей, подтверждающих подписей документа. Пока правда неофициально, сотрудники компании отрицают, что получали озвученные суммы.

Бедные, но богатые

Возмущение общественности из-за высоких зарплат топ-менеджеров вызывает несколько причин. Во-первых, фактически компания является государственной собственностью, а чиновники постоянно твердят, что у страны нет денег . Во-вторых, материнская компания - "Кыргызтелеком", сама имеет внушительные долги, которые не может полностью погасить в течение нескольких лет. В-третьих, "КТ-Мобайл" за время своего существования ничего не заработала, и не принесла пользы стране. По крайней мере, на сайте открытого бюджета нет записей о налоговых отчислениях в бюджет.

"Счастливчиками" с зарплатой больше, чем у президента (если верить документу), является Генеральный директор Нурбек Мукамбетов. Он зарабатывает на своем посту 350 тысяч сомов ежемесячно.

О Нурбеке Мукамбетове известно не много. По некоторым данным он работал в администрации мобильного оператора Fonex. После банкротства компании все активы передали в специально созданное ОсОО "Жети Мобайл". В 2016 году контору пустили с молотка за 2,3 млн долларов. Это важно, потому что в роли покупателя выступило ОсОО "Детективно-охранное агентство "Контур Кард", а его учредителем является... Нурбек Мукамбетов. Что стало потом с активами некогда популярного оператора - неизвестно. По данным Минюста, в январе этого года "Контур Кард" прекратила деятельность.

Еще один руководитель - заместитель генерального директора, Эрназар Рысалиев. Выпускнику Берлинского технического университета нет еще и 30 лет. Молодой топ-менеджер известен кыргызстанцам как создатель приложения KG-club для поиска сограждан за рубежом. Еще Эрназар Рысалиев является сыном политика, экс-министра соцразвития Иманкадыра Рысалиева.

Еще один примечательный персонаж, указанный в документе - Руслан Гайдаров. В "КТ-Мобайл" он якобы числится "руководителем проекта" с зарплатой в 140 тысяч сомов в месяц. При этом Гайдаров фигурирует в СМИ в качестве главного специалиста стратегического развития "Газпром Нефть". А если верить его аккаунту, то он то ли был, то ли по-прежнему занимает пост зампредседателя консультативно-экспертного совета в Агентстве по защите депозитов Кыргызской Республики.

Что известно о "КТ-Мобайл"?

"КТ-Мобайл" является дочерней организацией "Кыргызтелекома". Первые упоминания в СМИ о ней появились в 2003 году. Тогда компания приобрела право на предоставление услуг связи в формате GSM, судя по всему, она намеревалась выйти на рынок мобильных операторов. Однако, до дела так и не дошло, и компания осталась в состоянии комы на долгие годы. Спустя более десятка лет Счетная палата публикует отчет, в котором сообщает о финансовых нарушениях в компании на 40 млн сомов во время получения лицензии в области радиочастотного спектра.

"На основании договора займа от 24.12.2013 года ОАО "Кыргызтелеком" был предоставлен ОсОО "Мобайл" заем в сумме 40 млн сомов для получения лицензии в области электрической деятельности и радиочастотного спектра. Во исполнение данного договора ОсОО "КТ Мобайл" должен был в течение пяти лет развернуть мобильную связь по всей республике, ввести в эксплуатацию в ГП "Кыргызпочтасы" центры общественного доступа, с обеспечением их необходимой оргтехникой, интернет связью и т.д. Со стороны ОсОО "КТ Мобайл" не были выполнены принятые обязательства. Средства использованы нерационально", - заключили аудиторы счетной палаты.

Новую попытку реанимировать компанию предприняли в 2018 году. В декабре "Кыргызтелеком" провел тендер на заключении совместной деятельности с компанией "КТ-Мобайл". В конкурсе победила компания "Альфа Телеком" (бренд MegaCom), взяв на себя обязательство выплатить новому партнеру 345 млн сомов за право пользоваться GSM частотами "КТ-Мобайл". Ожидалось, что после сделки MegaCom увеличит охват и улучшит качество связи и интернета, а "КТ-Мобайл", используя оборудование партнера, запустит на рынок собственный бренд мобильной связи. Однако, пока результатов совместной работы не наблюдаются.

Так за что же топ-менеджменту компании выплачиваются такие оклады?

Возможно, какие-то сомнения смогут развеять эти самые сотрудники - сегодня, в 10 часов должна состояться пресс-конференция. Заявленная тема - "О деятельности ОсОО "КТ Мобайл" и опровержение недостоверной информации в СМИ".

Правда, "опровергать недостоверную информацию будут" не все указанные фигуранты. Выступать будут заместитель директора ОсОО "КТ Мобайл" Иманкадыр улуу Эрназар, руководитель по корпоративным продажам этой же компании Эрмек Исмаилова и технический руководитель Николай Дмитриенко.

Редакции VB.KG будет очень интересно узнать, что такого нужно было объяснять на пресс-конференции, а, например, не в официальном релизе от компании в тот же день...


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URL: https://www.vb.kg/378334
Теги:
Газпром, Кыргызтелеком, зарплата, сотовый оператор, Кыргызстан, экономика, Мегаком
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