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Раим Матраимов вступает в большую политику и метит в депутатское кресло

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- Екатерина Улитина
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Видеообращение Райымбека Матраимова накануне появилось на странице малоизвестной группы в социальной сети facebook и мгновенно стало самым обсуждаемым событием в Кыргызстане. Съемка известного таможенника проходила в стиле влога российского политика Алексея Навального – дорогой костюм, профессионально выставленный свет, хорошо подобранные цветовые комбинации в кадре. Одним словом, рука профи видна сразу.

Политологи немедленно сошлись во мнении, что запись Матраимов "не просто ответ". Это серьезная заявка на политическую карьеру.

Политолог Марат Казакбаев в разговоре с VB.KG подчеркнул, что обращение Райыма Матримова стало его первой политической заявкой, но далеко не последней.

- Райымбек Матраимов – богатый человек, который имеет определенный вес. Он будет в политике – это однозначно. Сложно сказать к какой партии он примкнет, но я уверен, что он не будет создавать собственную партию. Очевидно, что Матраимов сторонник действующей власти и оппонент экс-президента Алмазбека Атамбаева. Исходя из этого будет сделан выбор, - считает эксперт.

Другой политолог Марс Сариев не во всем согласился с коллегой. Он уверен, что Матраимов станет участником нового политического объединения.

- Этому видео предшествовала цепочка событий. Сначала, 1 мая, несколько известных политиков собрались у Матраимовых на турнире по теннису, потом Жанар Акаев (депутат ЖК – VB.KG), который присутствовал на мероприятии заявил, что вскоре появится новая партия. Видеозапись стала еще одним звеном логической цепочки. Но происходит это не потому, что у Райымбека Матраимова есть серьезные притязания на власть. У него просто не осталось выбора, он должен защититься, - сказал VB.KG Марс Сариев.

В Кыргызстане имя Райыма Матраимова ассоциируется с колоссальными масштабами коррупции. Его роскошный особняк показали во всех СМИ, потом уволили из таможни с формулировкой "из-за утраты доверия". Финпол уже четыре месяца ведет проверку, но официальных обвинений не предъявляет.

- Райым Матраимов никогда не являлся самостоятельной политической фигурой. Сначала его продвигал Алмазбек Атамбаев, а потом сам же и убрал, теперь он ассоциируется с командой Сооронбая Жээнбекова. Только действующей власти он стал мешать, Матраимов бросает тень на имидж президента, и с ним нужно что-то делать. Поэтому сейчас единственный выход - стать самостоятельной политической фигурой, собрать вокруг себя электорат и защищать себя, - поделился мнением Марс Сариев.

Напомним, Райым Матраимов в своем видео сообщает зрителям, что богат благодаря божьей помощи, собственным стараниям и протекции экс-президента Алмазбека Атамбаева, который теперь обозлился на него якобы из-за личной обиды и устроил публичные гонения, присвоив кличку "Райым-миллион". Матраимов просит бывшего главу государства остановиться, или...


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URL: https://www.vb.kg/378348
Теги:
Кыргызстан, Раимбек Матраимов, Жогорку Кенеш, выборы, партии, Марс Сариев, Марат Казакпаев, Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
Гражданин
14.05.2019, 12:24

Я полностью согласен с Марсом Сариевым

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Жалоба модератору
Тунгуч
14.05.2019, 12:30

Обе стороны идут на обострение...ставка: нары.или он или его..в белом доме ещё много козырей против АША..скидывают тузы по мере игры...АША пойдет на пролом.опыт есть...терять нечего...опонентам много чего терять если они проиграют..самое главное во время скидывать тузы..у кого много тузов вот в чем интрига...

0
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