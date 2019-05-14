Раим Матраимов вступает в большую политику и метит в депутатское кресло

Видеообращение Райымбека Матраимова накануне появилось на странице малоизвестной группы в социальной сети facebook и мгновенно стало самым обсуждаемым событием в Кыргызстане. Съемка известного таможенника проходила в стиле влога российского политика Алексея Навального – дорогой костюм, профессионально выставленный свет, хорошо подобранные цветовые комбинации в кадре. Одним словом, рука профи видна сразу.

Политологи немедленно сошлись во мнении, что запись Матраимов "не просто ответ". Это серьезная заявка на политическую карьеру.

Политолог Марат Казакбаев в разговоре с VB.KG подчеркнул, что обращение Райыма Матримова стало его первой политической заявкой, но далеко не последней.

- Райымбек Матраимов – богатый человек, который имеет определенный вес. Он будет в политике – это однозначно. Сложно сказать к какой партии он примкнет, но я уверен, что он не будет создавать собственную партию. Очевидно, что Матраимов сторонник действующей власти и оппонент экс-президента Алмазбека Атамбаева. Исходя из этого будет сделан выбор, - считает эксперт.

Другой политолог Марс Сариев не во всем согласился с коллегой. Он уверен, что Матраимов станет участником нового политического объединения.

- Этому видео предшествовала цепочка событий. Сначала, 1 мая, несколько известных политиков собрались у Матраимовых на турнире по теннису, потом Жанар Акаев (депутат ЖК – VB.KG), который присутствовал на мероприятии заявил, что вскоре появится новая партия. Видеозапись стала еще одним звеном логической цепочки. Но происходит это не потому, что у Райымбека Матраимова есть серьезные притязания на власть. У него просто не осталось выбора, он должен защититься, - сказал VB.KG Марс Сариев.

В Кыргызстане имя Райыма Матраимова ассоциируется с колоссальными масштабами коррупции. Его роскошный особняк показали во всех СМИ, потом уволили из таможни с формулировкой "из-за утраты доверия". Финпол уже четыре месяца ведет проверку, но официальных обвинений не предъявляет.

- Райым Матраимов никогда не являлся самостоятельной политической фигурой. Сначала его продвигал Алмазбек Атамбаев, а потом сам же и убрал, теперь он ассоциируется с командой Сооронбая Жээнбекова. Только действующей власти он стал мешать, Матраимов бросает тень на имидж президента, и с ним нужно что-то делать. Поэтому сейчас единственный выход - стать самостоятельной политической фигурой, собрать вокруг себя электорат и защищать себя, - поделился мнением Марс Сариев.

Напомним, Райым Матраимов в своем видео сообщает зрителям, что богат благодаря божьей помощи, собственным стараниям и протекции экс-президента Алмазбека Атамбаева, который теперь обозлился на него якобы из-за личной обиды и устроил публичные гонения, присвоив кличку "Райым-миллион". Матраимов просит бывшего главу государства остановиться, или...