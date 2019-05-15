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Под видом бензина преступники продавали "спиртовое" топливо

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- ВБ
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Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП при ПКР по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области выявлена преступная группировка, которая осуществляла незаконную деятельность по реализации безакцизного ГСМ "Бензанол-БИ92" на территории Кыргызской Республики.

Так, сотрудниками ГСБЭП во время несения дежурства в составе мобильных групп на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка" в ходе проведения соответствующих мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров, была задержана грузовая автомашина марки "ДАФ-XF430" с полуприцепом (цистерна) с грузом "Бензанол-БИ92", принадлежащая ОсОО "Б.-М.".

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 ч.1 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках осуществления досудебного производства был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено, что задержанное грузовое авто с грузом "Бензанол-БИ 92" объёмом 30 тонн, осуществило маршрут из Таласской области в Чуйскую область, где по прибытии в город Бишкек был произведен перелив ГСМ в цистерну другой грузовой автомашины марки "Камаз".

Далее, после завершения процедур перелива ГСМ, вышеуказанное грузовое авто марки "Камаз" напрямую без соответствующих процедур переработки, и без присутствия уполномоченных лиц ГНС произвело слив ранее полученного ГСМ "Бензанол-БИ92" в АЗС "АРБ-Г.", расположенную по адресу Сокулукский район село Первомайское.

Следует отметить то, что со стороны ОсОО "Б.-М." не были уплачены соответствующие налоговые платежи (налог на акциз), так как биотопливо (бензанол представляет из себя топливо, полученное из спирта и пшеницы, по налоговому законодательству КР не облагается акцизным налогом) на данном АЗС реализуется как бензин.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению причастных лиц к данной преступной схеме, а также устанавливается точная сумма причиненного ущерба государству со стороны ОсОО "Б.-М.".

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) продолжаются проверочные мероприятия, направленные на выявление аналогичных фактов, по всей территории Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.


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URL: https://www.vb.kg/378373
Теги:
Финполиция, Кыргызстан, ГСБЭП, налоги, ГСМ
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