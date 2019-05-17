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Сегодня в парламенте пройдет первое заседание комиссии по "КТ Мобайл"

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- ВБ
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Сегодня, 17 мая 2019 года пройдет первое заседание депутатской комиссии по изучению деятельности компании "КТ Мобайл", сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

Отмечается, что на заседании Жогорку Кенеша 15 мая ряд депутатов поднимали вопрос изучения деятельности дочерней компании национального оператора связи ОАО "Кыргызтелеком" - ОсОО "КТ Мобайл". На заседании парламента 16 мая создана депутатская комиссия.

В состав депутатской комиссии вошли следующие депутаты:

СДПК - Жанарбек Акаев, Сайдолимжон Джураев, Айнура Осмонова, Абтандил Кулбараков, "Республика – Ата-Журт" - Марлен Маматалиев, Курманкул Зулушев, Мирлан Жеенчороев, "Кыргызстан" - Алмазбек Баатырбеков, Таалайбек Масабиров, "Онугуу – Прогресс- Гульшат Асылбаева, Зиядин Жамалдинов, "Бир Бол" - Акылбек Жапаров, "Ата Мекен" - Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, на заседании 15 мая Жанар Акаев озвучил возмущения, которые уже несколько дней муссируются в обществе.

- Мы должны в ближайшее время выяснить, почему из госбюджета уже выделяется 345 миллионов сомов, если компания даже еще не начала работать. Нужно создать комиссию, которая проверит, действительно ли у руководителей "КТ Мобайл" такие огромные зарплаты, как пишут в соцсетях. Тем более, появилась информация, что за компанией стоят близкие родственники главы правительства, - заявил Акаев.


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URL: https://www.vb.kg/378414
Теги:
Кыргызтелеком, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мегаком
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