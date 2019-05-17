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Президент призвал чиновников не смотреть на бюджет, а привлекать инвесторов

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- ВБ
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"Привлечение инвестиций в регионы, создание новых рабочих мест - одно из основных требований к местным органам власти", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 16 мая на встрече с жителями Тюпского района Иссык-Кульской области.

Как отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, на развитие регионов государство повернуло все имеющиеся возможности, на эти цели направляются средства и банковской системы, и государственного бюджета.

"В то же время, органы местной власти, акимы, главы айыл окмоту, все вы не дожидаясь выделения средств из государственного бюджета, используя все возможности, должны стремиться привлекать инвестиции в районы. Не надейтесь только на деньги фонда развития Иссык-Кульской области, не смотрите на бюджет, необходимо работать с донорами, инвесторами, привлекать средства", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест будут одним из основных критериев при оценке работы местной власти.


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URL: https://www.vb.kg/378417
Теги:
бюджет, инвестиции, Иссык-Кульская область, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Феникс
17.05.2019, 11:25

Глава государства очень прав, в этой сфере денег бюджета не хватит. Инвестиции очень правильное решение. Привлекая инвестиции можно создать рабочие места...

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мирбек
17.05.2019, 12:23

Мы должны понимать: чтобы жить лучше, Кыргызстану нужны инвесторы. Законопослушные инвесторы должны стать приоритетом государственной политики. Инвестиции - это наше будущее.

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Офицер
17.05.2019, 12:32

Складывается очень нездоровая общественно-политическая обстановка в стране. Создаются группировки и команды политических Партий и оппозиционных сил. Нельзя исключать и вероятность резкого обострения ситуации. Нелегко сейчас Президенту, когда подводят подчиненные громкими скандалами, борьба с Коррупцией принимает формальный характер, некоторые чиновники умышленно саботируют указание, создают кадровый коллапс, со всех сторон пытаются очернить и подставить действующую Власть. Окружение нужно Вам сменить незамедлительно, товарищ Президент! Умышленно дезинформируют и подставляют они Вас! Многие из них работают на-три фронта! Имейте это ввиду и меньше доверяйте им, решения принимайте самостоятельно, не подпуская их на близкое расстояние! Совсем скоро Вы можете очень сильно пожалеть об этом! За Вашей спиной идут подковерные игры и закулисные переговоры!!!

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Гражданин
17.05.2019, 12:58

Уважаемый президент вы всерьез надеетесь что акимы и айыл окмоту смогут привлечь инвесторов? Не смешите народ)))

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