Президент призвал чиновников не смотреть на бюджет, а привлекать инвесторов

"Привлечение инвестиций в регионы, создание новых рабочих мест - одно из основных требований к местным органам власти", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 16 мая на встрече с жителями Тюпского района Иссык-Кульской области.

Как отметил Президент Сооронбай Жээнбеков, на развитие регионов государство повернуло все имеющиеся возможности, на эти цели направляются средства и банковской системы, и государственного бюджета.

"В то же время, органы местной власти, акимы, главы айыл окмоту, все вы не дожидаясь выделения средств из государственного бюджета, используя все возможности, должны стремиться привлекать инвестиции в районы. Не надейтесь только на деньги фонда развития Иссык-Кульской области, не смотрите на бюджет, необходимо работать с донорами, инвесторами, привлекать средства", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест будут одним из основных критериев при оценке работы местной власти.