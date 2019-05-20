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Лайфхак от Бекназарова для президента, как остаться в истории

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- Бакыт Стамов
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Экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров поведал, какие советы он дал президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом он рассказал в интервью изданию nazarnews.kg.

По его словам, они с главой государства лично знакомы с 1995 года.

"Мы вместе в трех созывах были депутатами, и в 2006 году подписывали вместе историческую конституцию. Я ему все прямо говорю в лицо, иначе он не поймет меня. Подумает, что я либо пытаюсь польстить ему, либо совсем изменился. Он мне так и сказал: "Азике, ты какой был 23 года назад, такой и остался". Я ему ответил в этом же духе: "Ты также таким остался"", - передал Бекназаров свой диалог с главой государства.

Президент, продолжил он, по сравнению со своими предшественниками проще и ближе к народу.

"Мы говорили с ним о будущем Кыргызстана. Я ему сказал, что если ты изменишь созданную прошлыми президентами политическую систему, то останешься в истории. Не сделаешь это, то последуешь за своим предшественником Атамбаевым, предупредил я его. У президента сейчас нет своей команды, все ему, в том числе и парламент, остались от Атамбаева. Значит надо создавать свою команду. Два года прошло. Поэтому я и сказал ему, что если никаких реформ не проведешь, то как Атамбаев попадешь в ситуацию. В мире руководители стран остаются в истории, если приумножают земли и народ. Наши прошлые президенты ничего такого не сделали, кроме того, что раздали природные богатства и земли другим странам", - добавил он.

Напомним, ранее в Бишкеке прошел курултай, одним из организаторов которых является экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров. Делегаты мероприятия выдвинули ряд требований, одно из которых - обязать главу государства ежегодно отчитываться перед курултаем и реформировать выборную в парламент систему.


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URL: https://www.vb.kg/378447
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, президент, реформы, связь, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Акыл
20.05.2019, 16:17

не в таком вы положении ,чтобы лайфхаками делится

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Фатима
20.05.2019, 16:19

О Боже Бекназаров дает советы)))пусть он сперва со своими проблемами разберется 

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Артур
20.05.2019, 17:03

Короче он ему посоветовал строить тоталитарную республику. А хотя что ее строить, сейчас добью Атамбаева и все, остальные как шелковые будут. 

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