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Кыргызстан и Таджикистан никак не могут решить проблему с границами

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- ВБ
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Сегодня, 20 мая, в рамках заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков встретился с Председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Шукурджоном Зухуровым, сообщает пресс-служба парламента.

Торага Д.Джумабеков, поприветствовав Ш.Зухурова, отметил, что кыргызская сторона придает особое значение отношениям добрососедства, дружбы и сотрудничества, стратегического партнерства с Таджикистаном, имеющим приоритетный характер во внешней политике Кыргызстана.

"Убежден, что одной из первостепенных задач парламентов Кыргызстана и Таджикистана является сбережение и приумножение того бесценного наследия крепкой дружбы и братства, что мы пронесли через многие годы совместной истории. И это общее достояние мы должны передать под надежную опеку будущих поколений", - заявил Торага.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, Джумабеков заявил, что "важно поддерживать положительную динамику двусторонних встреч и визитов парламентариев двух стран для расширения межпарламентского и межгосударственного сотрудничества во благо и интересах наших народов".

Торага выразил уверенность, что активное взаимодействие групп дружбы между нашими парламентами будет содействовать углублению межпарламентского сотрудничества, а это, в свою очередь, будет способствовать достижению большего взаимопонимания между двумя государствами.

Джумабеков подчеркнул, что для двух стран важно укрепить доверие между нашими народами и продолжить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на создание напряженности среди местного населения.

Торага также остановился на приграничном вопросе. Он отметил, что "до настоящего времени мы не можем прийти к консенсусу по вопросам делимитации государственной границы между нашими странами. Несмотря на то, что это нелегкий процесс, сторонам следует приложить максимум усилий для полного завершения делимитации госграницы и подготовки соответствующего проекта Договора к подписанию по всей ее протяженности".

В свою очередь Председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Ш.Зухуров отметил, что таджикская сторона также намерена наращивать сотрудничество и взаимодействие с нашей страной. Он солидарен с Торага ЖК в вопросе расширения межпарламентского и межгосударственного сотрудничества.

"У нас сложились добрососедские и братские отношения. Думаю, что мы будем со временем наращивать наше сотрудничество по всем направлениям. Не бывает нерешаемых вопросов, и даже, если они возникают, мы будем все решать в дипломатичном ключе. Пользуясь случаем, также хочу выразить благодарность за теплый прием и проведение очередного заседания Совета ПА ОДКБ на таком высоком уровне. Выражаю надежду, что все озвученные идеи и принятые решения в скором времени воплотятся в жизнь", - заключил Зухуров.


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URL: https://www.vb.kg/378454
Теги:
граница, парламент, приграничные конфликты, спикер, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ОДКБ
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