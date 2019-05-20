ГКНБ не опровергает информацию о задержании Салтанат Иманбаевой

В Бишкеке при получении взятки сотрудниками ГКНБ была задержана завотделением микрохирургии глаза Национального госпиталя Салтанат Иманбаева. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, завотделением задержали при получении взятки в размере 30 тысяч сомов, но потом отпустили под домашний арест.

Позже адвокат Иманбаевой опровергла тому же изданию информацию о задержании своей подзащитной.

По ее словам деньги, которые врач получила от пациентки, предназначались всего лишь для покупки линз, которые Салтанат Иманбаева оплатила из своего кармана.

В ГКНБ пока не подтверждают и в то же время не опровергают эту информацию.

- Без комментариев, - ответили коротко в ГКНБ.

Пока же редакция VB.KG решила напомнить, чем успела до этого прославиться в СМИ завотделением микрорхиругии глаза Нацгоспиталя Салтанат Иманбаева.

В начале этого года врачи отделения, которым заведует Иманбаева, вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Медики требовали возбудить уголовное дело в отношении своей начальницы, в частности, заявив, что Иманбаева занимается фальсификацией больничных листов и использует государственное имущество в личных целях. Свое обращение они направили в прокуратуру, но позже из надзорного органа пришел ответ, что в действиях Иманбаевой не найдено состава преступления.

Завотделением Иманбаеву не в первый раз обвиняли в использовании госимущества в личных целях. Еще в 2018 году некоторые врачи отделения пожаловались главрачу Нацгоспиталя Динаре Сагинбаевой, что Иманбаева якобы использовала диагностическое оборудование больницы в своей частной клинике "Офтамед", где проводила платные обследования.

Позже по этому факту была создана комиссия Минздрава, которая рекомендовала уволить завотделением микрохирургии глаза. К тому времени врачи успели пожаловаться президенту и в Совет безопасности.

Салтанат Иманбаева не согласилось с решением комиссии и опротестовала его в суде. В своем интервью СМИ она заявила, что ее хотят подсадить, и что за этим стоит главврач Нацгоспиталя Динара Сагинбаева.