Курманбек Бакиев проводит для мигрантов "ифтары"

Бывший президент КР Курманбек Бакиев для мигрантов из Кыргызстана проводит в городах России "ифтары" (разговение во время месяца Рамазан, - прим. ред.). Об этом редакции VB.KG сообщил активный сторонник семьи Бакиевых Аскат Тейит.

По его словам, в минувшую субботу "ифтары" прошли в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

- Курманбек Салиевич благодарен всем кыргызстанцам, которые не отказались принять участие в этих мероприятиях. Пусть всевышний одарит их благом и милостью. Также он планирует провести "ооз ачуу" в двух других крупных городах России, - пояснил он.

Напомним, в июне 2018 года Аскат Тейит провел в Москве мероприятие "ифтар" от имени бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, на котором собралось около 500 мигрантов.