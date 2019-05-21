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Курманбек Бакиев проводит для мигрантов "ифтары"

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- Бакыт Стамов
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Бывший президент КР Курманбек Бакиев для мигрантов из Кыргызстана проводит в городах России "ифтары" (разговение во время месяца Рамазан, - прим. ред.). Об этом редакции VB.KG сообщил активный сторонник семьи Бакиевых Аскат Тейит.

По его словам, в минувшую субботу "ифтары" прошли в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

- Курманбек Салиевич благодарен всем кыргызстанцам, которые не отказались принять участие в этих мероприятиях. Пусть всевышний одарит их благом и милостью. Также он планирует провести "ооз ачуу" в двух других крупных городах России, - пояснил он.

Напомним, в июне 2018 года Аскат Тейит провел в Москве мероприятие "ифтар" от имени бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, на котором собралось около 500 мигрантов.


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URL: https://www.vb.kg/378462
Теги:
ислам, миграция, Россия, Москва, Кыргызстан, Аскат Тейит, Курманбек Бакиев
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