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По делу Батукаева допрошен экс-министр МВД Зарылбек Рысалиев

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- ВБ
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Генеральная прокуратура КР поручила Следственной службе МВД КР организацию досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева, зарегистрированного в едином реестре преступлений и проступков. Так, должностные лица Министерства здравоохранения Кыргызской Республики умышленно, с целью незаконного освобождения из мест лишения свободы диагностировали А. Батукаеву "острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)", что явилось основанием для освобождения от отбывания наказания.

23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии ЖК КР, исключила ранее выставленный А. Батукаеву диагнос "острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)" и указала на наличие фальсификации фактов при установлении диагноза.

В ходе досудебного производства объявлено о подозрении в совершении данного преступления бывшими сотрудниками Кыргызского научного центра гематологии при Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Р.А., М.Э., Ц.И. В отношении последних двоих лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению А.Батукаева были задержаны: должностное лицо МЗ КР Б.К. и медицинские работники ГСИН при ПКР А.А.и Ф.А., задержанные были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В отношении Б.К. и А.А. судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении А.Ф. избран арест сроком два месяца.

Также в рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению А.Батукаева были задержаны экс-министр здравоохранения КР С.Д. и экс-советник председателя ГСИН при ПКР К.К., задержанные водворены в СИЗО №1.

Подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге. На прошлой недели в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-министр внутренних дел, депутат ЖК КР Зарылбек Рысалиев.

По уголовному делу проводится необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

От редакции отметим, что основной вопрос, который сейчас волнует общественность - будут ли допрошены экс-вице-министр по силовому блоку Атаханов и экс-президент Атамбаев. Именно за ними было последнее слово в деле по освобождению криминального авторитета Батукаева.


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URL: https://www.vb.kg/378471
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Зарылбек Рысалиев, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, ГСИН, МВД, Минздрав, коррупция, парламент, экс-президент
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