ГП "Аскер Курулуш" не может рассчитаться с кредиторами?

Госпредприятие "Аскер курулуш" при Комитете обороны КР на протяжении долгого времени уклоняется от выплаты крупного денежного долга одному из своих поставщиков. Об этом редакции VB.KG сообщил пострадавший от действий госкомпаний, предприниматель Канатбек Алжанбаев.

По его словам, госпредприятие купило у него стройматериалов на сумму в размере около 200 тысяч сомов.

- Год назад директор "Аскер курулуш" обратился ко мне с просьбой продать им стройматериалы в долг, которые были использованы на ремонт зданий Комитета по делам обороны. Мы пошли им навстречу, но до сих пор по прошествии года не можем получить свои деньги. Каждый раз нам говорят, что Минфин еще не выделил средства. Теперь же он и вовсе перестал брать трубку. Даже не знаю, как это понимать и почему госчиновники позволяют себе такое отношение к нам. Я простой предприниматель, и у меня есть семья, которую нужно кормить, а также кредиты, по которым нужно вовремя платить, - поделился своими переживаниями предприниматель.

Редакция VB.KG попыталась связаться с директором ГП "Аскер курулуш", но на протяжении всего дня он так и ответил на звонок.

В самом же Комитете по делам обороны, в ведении которого находится госпредприятие, пояснили VB.KG, что действительно Минфин задерживает выплаты ГП "Аскер курулуш".

- По этой причине даже сотрудников компании отправили в бессрочный отпуск. Как нас заверили, в самое ближайшее время Минфин выплатит все средства,и в первую очередь будут погашены долги перед поставщиками, - сказали в военном ведомстве.

В свою очередь редакция VB.KG обратилась в Министерство финансов с просьбой подтвердить, что действительно ГП "Аскер курулуш" при Комитете по делам обороны КР за прошедший год не получало никаких финансовых средств. Ответ обещали дать позже после уточнения всей информации.