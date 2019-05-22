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По заявлению о краже новорожденного в роддоме ведется следствие

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- ВБ
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области по опубликованной в СМИ информации, что в Чуйском районном родильном доме подменили новорождённого ребенка сообщает, что 24 декабря 2018 года в ОВД Чуйского района с заявлением обратился 43-летний житель города Токмок о принятии мер в отношении работников родильного отделения территориальной больницы.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Чуйского района 24 декабря 2018 года. Для полного и объективного расследования были назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. В марте месяце текущего года данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статей 152 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником или фармацевтическим работником) УК КР и начато досудебное производство.

15 апреля текущего года со стороны представителя потерпевшего поступило ходатайство о том, чтобы провести комиссионно-судебно-медицинскую экспертизу. Данное ходатайство было изучено следственной службой ОВД

Чуйского района и удовлетворено.

В настоящее время заключение вышеуказанной экспертизы не готовы. Следственной службой в данный момент проводится все необходимые мероприятия. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/378483
Теги:
ГУВД, новорожденный, похищение, торговля людьми, Чуйская область, Торговля новорожденными в Бишкеке
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