Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.72 - 78.37

Панкратов призвал развивать Джеруй, Бозымчак и другие месторождения

102  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 22 мая 2019 года, в ходе заседания Правительства министр экономики Олег Панкратов проинформировал о результатах социально-экономического развития Кыргызской Республики за первый квартал, которые сложились под влиянием как внутренних, так и внешних влияющих факторов.

По его словам основными факторами, влияющими на развитие экономики мира, стали:

- сохранение геополитических рисков, связанных с ужесточением санкционного режима в отношении основного стратегического партнера – Российской Федерации и нестабильность на Ближнем Востоке;

- смягчение денежно-кредитной политики ФРС, что позволило стабилизировать обменные курсы национальных валют основных стратегических партнеров и кыргызского сома;

- усиление оттока капитала в январе-марте 2019 года;

- нестабильность на фондовом рынке и др.

На этом фоне основным результатом итогов развития экономики за январь-март 2019 года стало обеспечение макроэкономической и социальной стабильности в стране и достижение положительных темпов экономического роста.

По предварительной оценке Национального статистического комитета, по итогам за январь-март 2019 года объем валового внутреннего продукта сложился в сумме 104,5 млрд. сомов и реальный темп прироста составил 5,3 % (в январе-марте 2018 года – 1,2 . Дефлятор ВВП сложился на уровне 97,0 %.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор, реальный темп роста ВВП составил 101,4 %, за соответствующий период 2018 года аналогичный показатель составлял 103,1 %.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 100,0 % (март 2019 года к декабрю предыдущего года), аналогичный показатель в 2018 году составлял 101,1 %.

Среднегодовое значение инфляции (январь-март 2019 года к январю-марту 2018 года) составило 99,7 %, тогда как за январь-март 2018 года к январю-марту 2017 составляло 103,1 %.

Экономический рост обеспечен всеми отраслями экономики:

- Объем производства продукции сельского хозяйства составил 23,5 млрд. сомов, с темпом роста 101,8 %.

- Рост объемов валового выпуска продукции сельского хозяйства обеспечен, в основном, увеличением производства продукции животноводства на 1,9 %, а также продукции растениеводства – на 0,5%.

Правительство продолжает предоставлять льготные кредиты фермерам (по состоянию на 17 мая 2019 года, выдано 8661 кредитов фермерам и фермерским хозяйствам на общую сумму 3864,1 млн. сомов).

В промышленности итоги за январь-март 2019 года характеризуют положительную динамику темпов роста. Значительное увеличение объемов промышленного производства, в основном, обусловлено:

- ростом производства основных металлов на месторождении Кумтор (темп роста 150 % при 78,7 % в I квартале 2018 года) за счет выхода на горизонты с большим содержанием золота.

Наряду с вышеуказанными факторами на развитие промышленности в определённой степени оказывает влияние отсутствие четко разработанного направления развития сектора. Уже третий год ведется разработка проекта Стратегии устойчивого развития промышленности на среднепрочный период и Плана мероприятий по ее реализации при технической поддержке ЮНИДО и до сих пор работа в данном направлении не завершена.

В строительном комплексе отмечается увеличение объемов капитальных вложений. По итогам января-марта 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 18,9 млрд. сомов и увеличился на 1,0 % (рост на 1,5 % в январе-марте 2018 года).

Рост объемов инвестиций в основной капитал обусловлен их увеличением на строительстве объектов добычи полезных ископаемых на 6,8 %, водоснабжения, очистки, обработки отходов – в 14,5 раза, оптовой и розничной торговли – на 45,0 %, информации и связи – на 10,4 %, а также жилищного строительства – на 6,5 %.

Объемы инвестиций, финансируемые за счет внутренних источников, за этот период снизились на 7,1 %, а за счет внешних, напротив, возросли на 39,5 %.

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции строительства за январь-март 2019 года составил 18,1 млрд. сомов, где увеличился на 3,1 % (рост на 1,4 % в январе-марте 2018 года).

В отчетном периоде рост торговли составил 103,9 %, на ускорение развития внутренней торговли оказали влияние такие факторы, как: стабильный прирост чистого притока денежных переводов более чем на 6,3 %, увеличение реальной заработной платы на 4,4 %, а также продолжение восстановления внутреннего потребительского спроса, за счет увеличения кредитов в экономику на 2,4 .

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-март 2019 года составил 1533,3 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 3,3 %, в том числе экспорт составил – 434,4 млн. долл. США и увеличился на 13,7 %, импорт – 1098,9 млн. долл. США (снижение на 8,7%). В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 28,3 %, импорта – 71,7 %. Без учета золота экспорт товаров уменьшился на 9,9 %, составив 234,4 млн. долл. США. Увеличение экспортных поставок по сравнению с январем-мартом 2018 года на 13,7% обусловлено увеличением экспорта золота в 1,6 раза.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2019 года составил 1333,3 млн долл. США и по сравнению с январем-мартом 2018 года снизился на 8,9 %.

Снижение экспортных поставок в ЕАЭС обусловлено снижением объемов поставок обуви в 3,6 раза, одежды и одежных принадлежностей - в 2,0 раза, молока и молочной продукции – в 1,4 раза, а хлопок в отчетный период не экспортировался. Несмотря на рост внутреннего производства одежды на 29,2 %, их экспорт снизился за счет сокращения импорта одежды в Кыргызскую Республику в 1,8 раза.

"Вместе с тем, не снижается объем теневого импорта нефтепродуктов, что существенно влияет на поступления налогов. Для снижения контрабандных поставок Минэкономом совместно с налоговыми службами устанавливаются специальные посты, однако проблема в том, что контрабандная поставка нефтепродуктов идет через границу там, где нет таких постов. Поэтому необходимо усилить работу пограничников по недопущению контрабандной поставки

Из имеющихся в республике 925 заправок крупными автоматическую систему учета нефтепродуктов (АСУ) могут установить всего 270 заправок или менее 30%, что приводит к сокрытию от налогообложения части реализуемых ГСМ. Поэтому считаем необходимым обязать заправочные станции установить АСУ, соответствующий проект постановления уже разработан и прошу ускорить его принятие", - сообщил министр.

Далее глава Минэкономики упомянул о негативных тенденциях, в частности снижении промышленного производства без учета предприятий Кумтор, за счет простаивания некоторых промышленных предприятий, снижении объемов производства предприятий перерабатывающей промышленности, с наступлением маловодного цикла возможно уменьшение производства электрической энергии.

В последние несколько лет рост в секторе услуг замедляется, что существенно влияет на общие показатели ВВП ввиду их большого удельного веса.

Кроме того, еще одной большой проблемой является невозврат суммы НДС поставщикам-экспортерам, что отрицательно сказывается на финансовых показателях промышленных предприятий, ориентированных на экспорт продукции, поэтому при внесении изменений в республиканский бюджет необходимо увеличить объем предусмотренных- средств от 500 млн. сомов до 1,0 млрд. сомов.

Для обеспечения целевых показателей по итогам года необходимо в этом году:

-наращивать объемы производства на месторождениях Талды-Булак Левобережный, Иштамберди, Бозымчак, Куру-Тегерек, Караказык, Жамгыр, Чаарат, запустить производство на месторождении Джеруй с выработкой основного металла начиная уже в 2019 году.

- ГКПЭН совместно с НСК провести работу по полному учету объемов производственной деятельности населения для достижения целевых показателей 2019 года;

- с учетом наступления периода маловодья, незамедлительно приступить к разработке мероприятий по накоплению воды в Токтогульском водохранилище для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии населению и развитию секторов экономики;

- в целях сокращения доли теневого оборота алкогольной продукции, внедрить системы автоматизации "Единая Государственная автоматизированная информационная система" (ЕГАИС), регулирующий контроль производства и оптовой продажи, включая розничную реализацию алкогольной продукции;

- доработать проект Стратегии устойчивого развития промышленности на среднепрочный период и Плана мероприятий по ее реализации, предусматривающего комплекс мер по оценке промышленного потенциала и модернизации и техническому переоснащению промышленного производства, направленных на повышение производительности труда, путем внедрения нового эффективного оборудования и технологий;

При утверждении Плана Правительства на 2019 год предполагалось, что все министерства и ведомства разработают свои ведомственные планы для обеспечения целевых ориентиров, основанной на новой методике оценки деятельности государственных органов.

Поэтому необходимо разработать и утвердить механизм рассмотрения этих планов для обеспечения их выполнения.

Кроме того, на пленарном заседании Жогорку Кенеша при рассмотрении Отчета Премьер-министра за 2018 год депутатами было высказано немало предложений по улучшению работы Правительства и обеспечению развития экономики в ближайший период. Некоторые меры отражены в проекте протокольного поручения настоящего заседания Правительства, - заключил министр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378501
Теги:
Бозымчак, инвестиции, правительство, Кыргызстан, экономика, Джеруй, Кумтор, Минэкономики, Олег Панкратов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  