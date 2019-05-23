Панкратов призвал развивать Джеруй, Бозымчак и другие месторождения

Накануне, 22 мая 2019 года, в ходе заседания Правительства министр экономики Олег Панкратов проинформировал о результатах социально-экономического развития Кыргызской Республики за первый квартал, которые сложились под влиянием как внутренних, так и внешних влияющих факторов.

По его словам основными факторами, влияющими на развитие экономики мира, стали:

- сохранение геополитических рисков, связанных с ужесточением санкционного режима в отношении основного стратегического партнера – Российской Федерации и нестабильность на Ближнем Востоке;

- смягчение денежно-кредитной политики ФРС, что позволило стабилизировать обменные курсы национальных валют основных стратегических партнеров и кыргызского сома;

- усиление оттока капитала в январе-марте 2019 года;

- нестабильность на фондовом рынке и др.

На этом фоне основным результатом итогов развития экономики за январь-март 2019 года стало обеспечение макроэкономической и социальной стабильности в стране и достижение положительных темпов экономического роста.

По предварительной оценке Национального статистического комитета, по итогам за январь-март 2019 года объем валового внутреннего продукта сложился в сумме 104,5 млрд. сомов и реальный темп прироста составил 5,3 % (в январе-марте 2018 года – 1,2 . Дефлятор ВВП сложился на уровне 97,0 %.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор, реальный темп роста ВВП составил 101,4 %, за соответствующий период 2018 года аналогичный показатель составлял 103,1 %.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 100,0 % (март 2019 года к декабрю предыдущего года), аналогичный показатель в 2018 году составлял 101,1 %.

Среднегодовое значение инфляции (январь-март 2019 года к январю-марту 2018 года) составило 99,7 %, тогда как за январь-март 2018 года к январю-марту 2017 составляло 103,1 %.

Экономический рост обеспечен всеми отраслями экономики:

- Объем производства продукции сельского хозяйства составил 23,5 млрд. сомов, с темпом роста 101,8 %.

- Рост объемов валового выпуска продукции сельского хозяйства обеспечен, в основном, увеличением производства продукции животноводства на 1,9 %, а также продукции растениеводства – на 0,5%.

Правительство продолжает предоставлять льготные кредиты фермерам (по состоянию на 17 мая 2019 года, выдано 8661 кредитов фермерам и фермерским хозяйствам на общую сумму 3864,1 млн. сомов).

В промышленности итоги за январь-март 2019 года характеризуют положительную динамику темпов роста. Значительное увеличение объемов промышленного производства, в основном, обусловлено:

- ростом производства основных металлов на месторождении Кумтор (темп роста 150 % при 78,7 % в I квартале 2018 года) за счет выхода на горизонты с большим содержанием золота.

Наряду с вышеуказанными факторами на развитие промышленности в определённой степени оказывает влияние отсутствие четко разработанного направления развития сектора. Уже третий год ведется разработка проекта Стратегии устойчивого развития промышленности на среднепрочный период и Плана мероприятий по ее реализации при технической поддержке ЮНИДО и до сих пор работа в данном направлении не завершена.

В строительном комплексе отмечается увеличение объемов капитальных вложений. По итогам января-марта 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 18,9 млрд. сомов и увеличился на 1,0 % (рост на 1,5 % в январе-марте 2018 года).

Рост объемов инвестиций в основной капитал обусловлен их увеличением на строительстве объектов добычи полезных ископаемых на 6,8 %, водоснабжения, очистки, обработки отходов – в 14,5 раза, оптовой и розничной торговли – на 45,0 %, информации и связи – на 10,4 %, а также жилищного строительства – на 6,5 %.

Объемы инвестиций, финансируемые за счет внутренних источников, за этот период снизились на 7,1 %, а за счет внешних, напротив, возросли на 39,5 %.

Исходя из объемов капитализации экономики, общий объем валовой продукции строительства за январь-март 2019 года составил 18,1 млрд. сомов, где увеличился на 3,1 % (рост на 1,4 % в январе-марте 2018 года).

В отчетном периоде рост торговли составил 103,9 %, на ускорение развития внутренней торговли оказали влияние такие факторы, как: стабильный прирост чистого притока денежных переводов более чем на 6,3 %, увеличение реальной заработной платы на 4,4 %, а также продолжение восстановления внутреннего потребительского спроса, за счет увеличения кредитов в экономику на 2,4 .

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики за январь-март 2019 года составил 1533,3 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 3,3 %, в том числе экспорт составил – 434,4 млн. долл. США и увеличился на 13,7 %, импорт – 1098,9 млн. долл. США (снижение на 8,7%). В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 28,3 %, импорта – 71,7 %. Без учета золота экспорт товаров уменьшился на 9,9 %, составив 234,4 млн. долл. США. Увеличение экспортных поставок по сравнению с январем-мартом 2018 года на 13,7% обусловлено увеличением экспорта золота в 1,6 раза.

Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-марте 2019 года составил 1333,3 млн долл. США и по сравнению с январем-мартом 2018 года снизился на 8,9 %.

Снижение экспортных поставок в ЕАЭС обусловлено снижением объемов поставок обуви в 3,6 раза, одежды и одежных принадлежностей - в 2,0 раза, молока и молочной продукции – в 1,4 раза, а хлопок в отчетный период не экспортировался. Несмотря на рост внутреннего производства одежды на 29,2 %, их экспорт снизился за счет сокращения импорта одежды в Кыргызскую Республику в 1,8 раза.

"Вместе с тем, не снижается объем теневого импорта нефтепродуктов, что существенно влияет на поступления налогов. Для снижения контрабандных поставок Минэкономом совместно с налоговыми службами устанавливаются специальные посты, однако проблема в том, что контрабандная поставка нефтепродуктов идет через границу там, где нет таких постов. Поэтому необходимо усилить работу пограничников по недопущению контрабандной поставки

Из имеющихся в республике 925 заправок крупными автоматическую систему учета нефтепродуктов (АСУ) могут установить всего 270 заправок или менее 30%, что приводит к сокрытию от налогообложения части реализуемых ГСМ. Поэтому считаем необходимым обязать заправочные станции установить АСУ, соответствующий проект постановления уже разработан и прошу ускорить его принятие", - сообщил министр.

Далее глава Минэкономики упомянул о негативных тенденциях, в частности снижении промышленного производства без учета предприятий Кумтор, за счет простаивания некоторых промышленных предприятий, снижении объемов производства предприятий перерабатывающей промышленности, с наступлением маловодного цикла возможно уменьшение производства электрической энергии.

В последние несколько лет рост в секторе услуг замедляется, что существенно влияет на общие показатели ВВП ввиду их большого удельного веса.

Кроме того, еще одной большой проблемой является невозврат суммы НДС поставщикам-экспортерам, что отрицательно сказывается на финансовых показателях промышленных предприятий, ориентированных на экспорт продукции, поэтому при внесении изменений в республиканский бюджет необходимо увеличить объем предусмотренных- средств от 500 млн. сомов до 1,0 млрд. сомов.

Для обеспечения целевых показателей по итогам года необходимо в этом году:

-наращивать объемы производства на месторождениях Талды-Булак Левобережный, Иштамберди, Бозымчак, Куру-Тегерек, Караказык, Жамгыр, Чаарат, запустить производство на месторождении Джеруй с выработкой основного металла начиная уже в 2019 году.

- ГКПЭН совместно с НСК провести работу по полному учету объемов производственной деятельности населения для достижения целевых показателей 2019 года;

- с учетом наступления периода маловодья, незамедлительно приступить к разработке мероприятий по накоплению воды в Токтогульском водохранилище для обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии населению и развитию секторов экономики;

- в целях сокращения доли теневого оборота алкогольной продукции, внедрить системы автоматизации "Единая Государственная автоматизированная информационная система" (ЕГАИС), регулирующий контроль производства и оптовой продажи, включая розничную реализацию алкогольной продукции;

- доработать проект Стратегии устойчивого развития промышленности на среднепрочный период и Плана мероприятий по ее реализации, предусматривающего комплекс мер по оценке промышленного потенциала и модернизации и техническому переоснащению промышленного производства, направленных на повышение производительности труда, путем внедрения нового эффективного оборудования и технологий;

При утверждении Плана Правительства на 2019 год предполагалось, что все министерства и ведомства разработают свои ведомственные планы для обеспечения целевых ориентиров, основанной на новой методике оценки деятельности государственных органов.

Поэтому необходимо разработать и утвердить механизм рассмотрения этих планов для обеспечения их выполнения.

Кроме того, на пленарном заседании Жогорку Кенеша при рассмотрении Отчета Премьер-министра за 2018 год депутатами было высказано немало предложений по улучшению работы Правительства и обеспечению развития экономики в ближайший период. Некоторые меры отражены в проекте протокольного поручения настоящего заседания Правительства, - заключил министр.