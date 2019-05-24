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Насколько хорошо столичные госслужащие знают госязык?

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке государственные и муниципальные служащие и преподаватели писали диктант на государственном языке

В Бишкеке для чиновников устроили диктант на государственном языке. Мероприятие прошло в рамках акции "Сабаттуу бол" (Будь грамотным, - прим. ред.), организованной Госкомиссией по государственному языку при Президенте КР. Об этом редакции VB.KG сообщили в самой госкомиссии.

По данным госоргана, помимо госслужащих диктант писали работники культуры, преподаватели ВУЗов, школьные учителя и студенты.

- Акция была приурочена к 30-летию принятия закона КР "О государственном языке" и началась 15 мая этого года. В ней приняли участие 1100 человек, из которых 63 человека получили оценку "5", 230 человек – оценку "4", 314 – "3", 463 – "2" и 26 человек оценку "1". Все те, кто написал диктант на "отлично", получат поощрительные призы, - пояснили в ведомстве.

В акции приняло участие 206 чиновников. Текст диктанта госслужащим зачитывал в прошлом журналист, автор книг депутат Чыныбай Турсунбеков.

- Из госслужащих только 15 человек получили оценку "5". 11 получили оценку "1". Преподавателей ВУЗов было 150 человек, из которых 5 человек получили "5". Из школьных учителей, которых также было 150 человек, только 22 получили "5", - привели данные в госкомиссии.


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URL: https://www.vb.kg/378517
Теги:
акции, кыргызский язык, президент, школа, Бишкек, Кыргызстан, учителя, экзамен, Чыныбай Турсунбеков
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