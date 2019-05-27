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Чего Курманбек Бакиев хочет от кыргызстанцев, трудящихся в России?

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- Бакыт Стамов
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Бывший президент КР Курманбек Бакиев на этот раз провел мероприятие "ифтар" в Москве. Видео об этом прислал в редакцию VB.KG сторонник семьи Бакиевых Аскат Тейит.

По его словам, мероприятие прошло 25 мая этого года в столичном ресторане "Альянс Холл".

- Пришло где-то около 300 кыргызстанцев. Все были очень благодарны Курманбеку Салиевичу, и говорили об этом открыто, - сказал он.

Примечательно, что приветственное слово перед мигрантами сказал сын экс-председателя Службы государственной охраны Жаныша Бакиева Асылбек Бакиев.

- Я специально прилетел из Минска в Москву для участия в этом мероприятии. От Курманбека Салиевича вам большой салам. Он желает вам здоровья и единства, - процитировал он Бакиева.

Стоит отметить, что бывший президент Курманбек Бакиев уже не первый год проводит подобные мероприятия, и если ранее он ограничивался только столицей России, то на этот раз ифтары прошли и в других городах России. В начале мая этого года также от имени Бакиева ифтары прошли в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Чего таким образом добивается бывший президент Кыргызстана?

- Наши реалии таковы, что в действиях кыргызских политиков всегда присутствует политика и это касается чего угодно. Будь то благотворительность либо религия. С другой стороны, нельзя исключать и человеческий фактор. Бакиев с 2010 года находится в изгнании, и в какой-то степени ему хочется что-то приятное сделать для кыргызстанцев, но все-таки основная его цель – это реабилитировать себя в глазах соотечественников, - говорит VB.KG политолог Бекбосун Борубашев.

Согласился с ним и общественный деятель и участник апрельских событий Турат Акимов, который раскритиковал и самих мигрантов.

- Бакиев пытается реабилитировать свое имя для последующего возвращения в Кыргызстан с помощью халяльной еды. Это такие цели, которые можно назвать и политическими, и ностальгическими. О народе нужно было заботиться в свое время, а это просто попытка искупить свою вину разовой едой. Сами же мигранты идут на эти мероприятия по своей безграмотности и простоте. Они просто рады тому, что когда-то большой человек пригласил их на свое мероприятие, - сказал он VB.KG.

В то же время Акимов убежден, что посольство КР в РФ должно заниматься подобными мероприятиями.

- Посольство должно организовывать ифтары для мигрантов, для которых это единственный способ почувствовать свою связь с Родиной. Но так как это ниша пустует, то умелые люди быстро ее заняли, что мы и наблюдаем, - добавил он.

Напомним, в одном из своих интервью Курманбек Бакиев заявил, что придет время, и он вернется на родину.

По официальным данным, трудовых мигрантов из Кыргызстана в России - порядка 600 тысяч человек. По неофициальным - больше миллиона.


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URL: https://www.vb.kg/378558
Теги:
Жаныш Бакиев, Курманбек Бакиев, ислам, миграция, Россия, Москва, Кыргызстан, Турат Акимов, Аскат Тейит, Бекбосун Борубашев
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Комментарии
Али
27.05.2019, 14:59

Нашим лишь бы на халяву пузо набить. А про достоинство и честь понятии нет.

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