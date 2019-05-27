Президент обсудил с премьером, спикером и председателем ВС судебную реформу

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 мая, встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, Премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Кыргызской Республики Гульбарой Калиевой.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, которые стоят на повестке дня страны.

Глава государства призвал руководителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти вести консолидированную работу по реализации стратегических задач по развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан. Одной из актуальных задач Президент также назвал проведение судебно-правовой реформы.

Президент Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул необходимость успешной реализации программ в рамках Национальной стратегии устойчивого развития страны, в том числе по развитию регионов, цифровизации страны.

Глава государства также отметил важность тщательного рассмотрения и принятия законопроектов, касающихся реформ в экономической, судебно-правовой сферах, избирательной системе.