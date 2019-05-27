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Президент обсудил с премьером, спикером и председателем ВС судебную реформу

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 мая, встретился с Торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, Премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Кыргызской Республики Гульбарой Калиевой.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, которые стоят на повестке дня страны.

Глава государства призвал руководителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти вести консолидированную работу по реализации стратегических задач по развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан. Одной из актуальных задач Президент также назвал проведение судебно-правовой реформы.

Президент Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул необходимость успешной реализации программ в рамках Национальной стратегии устойчивого развития страны, в том числе по развитию регионов, цифровизации страны.

Глава государства также отметил важность тщательного рассмотрения и принятия законопроектов, касающихся реформ в экономической, судебно-правовой сферах, избирательной системе.


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URL: https://www.vb.kg/378564
Теги:
Верховный суд, парламент, правительство, президент, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гульбара Калиева, Мухамметкалый Абулгазиев, Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Джумабеков
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