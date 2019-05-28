Абылгазиев поручил главе Финпола ускорить проверку имущества Матраимова

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял председателя Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики Бакира Таирова, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи обсуждены текущие результаты оперативно-служебной деятельности ГСБЭП, а также приоритетные планы на ближайшее время.

Председатель ГСБЭП Бакир Таиров доложил о принимаемых мерах по раскрытию экономических преступлений и борьбе с коррупционными проявлениями в деятельности государственных органов страны.

Также Главе Правительства представили информацию о мерах по предупреждению, пресечению и раскрытию должностных преступлений в сфере экономики и финансов.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что для достижения поставленных задач по минимизации и искоренению коррупционных проявлений должны быть приняты посильные меры со стороны ГСБЭП, в том числе и его территориальных подразделений.

Глава Правительства поручил усилить работу по снижению уровня экономических и должностных правонарушений, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев уделил особое внимание мерам противодействия коррупции в таможенных органах, а также активизации усилий по борьбе с контрабандой и серым импортом.

Премьер-министр также затронул вопрос проверки имущества бывшего заместителя Государственной Таможеной службы Кыргызской Республики Раимбека Матраимова, и поручил ускорить процесс проверки и предоставить общественности объективную и полную информацию.