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Советник министра соцразвития попросил прощения у Атамбаева

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- Бакыт Стамов
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В прошлом журналист, а ныне советник министра социального развития и труда Дайырбек Орунбеков попросил прощения у экс-президента Алмазбека Атамбаева, с которым ранее судился в бытность последнего президентом. В то же время он сам простил его за судебные преследования. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Мудрецы говорят, что во имя всевышнего нужно уметь прощать. Говорят, что экс-президент Атамбаев попросил прощения у тех журналистов, которые подверглись судебным преследованиям в его время. Рамазан – это месяц прощения. Никогда не поздно попросить прощения за плохие поступки. Алмазбек Шаршенович, в этот великий месяц Рамазан я прощаю вас. Также я прошу прощения у вас, если чем-то обидел вас", - написал он.

Отметим, в апреле 2015 года Аламудунский районный суд обязал выплатить журналиста Дайырбека Орунбекова два миллиона сомов за оскорбление чести и достоинства президента Атамбаева.

Поводом для обвинения стал материал, в котором журналист возложил на Атамбаева и других политиков ответственность за межэтнический конфликт в Оше в 2010 году.

В начале августа 2016 года Генпрокуратура завела уголовное дело на журналиста из-за того, что он не выполнил решение суда и не выплатил компенсацию.

После этого Орунбеков также подал в суд на Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова за оскорбление его чести и достоинства, однако суд их оправдал.

В феврале 2017 года уголовное дело против Орунбекова прекратили, однако неизвестно, выплатил ли он компенсацию Атамбаеву.

В ноябре 2018 года журналист Дайырбек Орунбеков стал штатным советником главы Минсоцразвития Улукбека Кочкорова.


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URL: https://www.vb.kg/378585
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Улукбек Кочкоров, ислам, суд, Бишкек, Кыргызстан, Министерство социального развития, СМИ
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