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Финпол объявил войну кладбищенской мафии?

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- ВБ
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В производстве ГСБЭП при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) расследовалось несколько уголовных дел в отношении должностных лиц МП "Бишкекское агентство ритуальных услуг" (БАРУ) при мэрии г.Бишкек, сообщает пресс-служба ГСБЭП.

По одному из которых, следствием было установлено, что ответственные лица МП "БАРУ" при мэрии г.Бишкек "Юго-Западного кладбища" используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью извлечения выгод для себя и других лиц, за период 2014 года и пять месяцев 2015 года допускали проведение захоронения умерших на территории кладбища, без соответствующего документального оформления и оплаты в кассу МП "БАРУ".

В связи с выявленными нарушениями была образована комиссия из числа представителей структурных подразделений мэрии г.Бишкек которой, было установлено более 200 могил, не оформленных через отдел ритуальных услуг МП "БАРУ", и не поступивших в кассу предприятия денежных средств на сумму около 1 миллиона сомов. Для подтверждения данного факта, в ходе доследственной проверки был назначен аудит, со стороны которого также были подтверждены вышеуказанные нарушения.

25 февраля текущего года бывший директор МП "БАРУ" при мэрии г.Бишкек гр. "К.Б." уведомлен, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.316 ч.1 УК Кыргызской Республики.

25 февраля текущего года бывший смотритель МП "БАРУ" при мэрии г.Бишкек указанного кладбища "М.К." уведомлен, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.320 ч.2, 173 ч.2 УК Кыргызской Республики.

28 февраля 2019 года составлено обвинительное заключение, в этот же день уголовное дело в порядке ст.241 направлено в прокуратуру г. Бишкек для утверждения обвинительного акта и последующего направления дела в Ленинский районный суд.

5 марта текущего года бригадир "А.Ф." уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 43 ч.4-320 ч.2, 173 ч.2 УК КР.

27 марта 2019 года составлено обвинительное заключение, в этот же день уголовное дело в порядке ст.241 направлено в прокуратуру г. Бишкек для утверждения обвинительного акта и направления дела в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

По выявленным фактам нарушений были отстранены от занимаемых должностей директор МП "БАРУ" "К.Б.", смотритель МП "БАРУ" при мэрии г. Бишкек "М.К." и бригадир "А.Ф.".

Относительно, другого уголовно дела в отношении должностных лиц МП "БАРУ" "Юго-Западном кладбища" выявленного сотрудниками ГСБЭП совместно с прокуратурой Ленинского района было установлено, что должностные лица МП "БАРУ" "Юго-западном кладбища", злоупотребляя своим служебным положением с целью извлечения выгод для себя и других лиц предоставляли земельные участки под захоронение на "Юго-Западном кладбище", на которых расположены инженерные коммуникации (дороги, прибордюрная часть дороги, ирригационные сети). При этом в ходе обследования данных участков установлено, что в них отсутствуют захоронения. Кроме того, отдельные работники МП "БАРУ", путем обмана и злоупотребления доверием граждан, завладели их денежными средствами под предлогом предоставления земельного участка для погребения родственников.

В ходе осуществления следствия был проведен ряд соответствующих действий направленных на объективное и всестороннее расследование уголовного дела, а именно допрошены бывшие и нынешние сотрудники МП "БАРУ", проведены очные ставки, истребованы копии приказов и должностных инструкций работников МП "БАРУ", произведен осмотр земельных участков расположенных на "Юго-западном кладбище".

В результате проведенных следственных мероприятий 29 апреля текущего года бригадиру землекопов "Юго-западного кладбища" гражданину "А.А." вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей 204 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (по нескольким эпизодам).

Так, "А.А." подозревается в том, что работая на "Юго-западном кладбище" и имея все условия для ведения добропорядочного и законопослушного образа жизни, заведомо зная о противоправности своих действий, пользуясь своим положением и моральным состоянием граждан, потерявших своих близких (состоянием скорби и печали), преследуя цель незаконного обогащения, совершал противоправные уголовно наказуемые деяния, направленные на завладение чужим имуществом (денежными средствами).

30 апреля 2019 года в отношении подозреваемого "А.А." Первомайским районным судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

8 мая 2019 года гражданину "А.А." по вышеуказанным фактам было предъявлено обвинение, и уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд г. Бишкек для рассмотрения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/378602
Теги:
закон, кладбище, нарушения, суд, Финполиция, ГСБЭП, Бишкек
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