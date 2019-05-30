В парламенте продолжат обсуждать деятельность компании "КТ Мобайл"

Завтра, 31 мая, в 10.00 ч. в Западном зале Жогорку Кенеша состоится очередное заседание депутатской комиссии по изучению деятельности компании "КТ Мобайл".

Отметим, что на заседании Жогорку Кенеша 15 мая ряд депутатов поднимали вопрос изучения деятельности дочерней компании национального оператора связи ОАО "Кыргызтелеком" - ОсОО "КТ Мобайл". На заседании парламента 16 мая создана депутатская комиссия.

В состав депутатской комиссии вошли следующие депутаты:

СДПК - Жанарбек Акаев, Сайдолимжон Джураев, Айнура Осмонова, Абтандил Кулбараков, "Республика – Ата-Журт" - Марлен Маматалиев, Курманкул Зулушев, Мирлан Жеенчороев, "Кыргызстан" - Алмазбек Баатырбеков, Таалайбек Масабиров, "Онугуу – Прогресс- Гульшат Асылбаева, Зиядин Жамалдинов, "Бир Бол" - Акылбек Жапаров, "Ата Мекен" - Алмамбет Шыкмаматов.