Путин предложил уравнять пенсии для всех граждан ЕАЭС

На минувшем Высшем совете Евразийского экономического союза в Нур-Султане президент России Владимир Путин рассказал о подготовке документа, который, по сути, уравняет пенсии всех граждан, проживающих в странах ЕАЭС.

- Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж, - сказал Путин.

Политолог Игорь Шестаков считает, что это заявление имеет большое значение не только для Кыргызстана, который поставляет в Россию сотни тысяч трудовых мигрантов, но и для всего Союза.

- ЕАЭС всегда воспринимался как исключительно экономический союз, работающий для производителей. Выступление российского президента говорит о наличии социальной составляющей. Союз заботится о правах трудящихся, об их социальных гарантиях. Это очень важно для имиджа, - уверен Игорь Шестаков.

При этом он подчеркивает, что российские пенсии смогут получить граждане Кыргызстана, которые работали легально и выплачивали необходимые отчисления в Соцфонд.

Отметим, с 2014 года страны ЕАЭС ведут работы над пенсионным соглашением, которое позволит гражданам получать пенсию за стаж, полученный в любой стране союза.

- В прошлом году подписание соглашения блокировала Армения, у которой было собственное мнение по данному вопросу. Можно предположить, что раз об этом заговорил президент России, определенные договорённости уже достигнуты. Возможно, появилось новое видение вопроса, - резюмировал Шестаков.

Напомним, Высший совет ЕАЭС прошел в столице Казахстана Нур-Султан 29 мая.