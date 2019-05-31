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Путин предложил уравнять пенсии для всех граждан ЕАЭС

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- Екатерина Улитина
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На минувшем Высшем совете Евразийского экономического союза в Нур-Султане президент России Владимир Путин рассказал о подготовке документа, который, по сути, уравняет пенсии всех граждан, проживающих в странах ЕАЭС.

- Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж, - сказал Путин.

Политолог Игорь Шестаков считает, что это заявление имеет большое значение не только для Кыргызстана, который поставляет в Россию сотни тысяч трудовых мигрантов, но и для всего Союза.

- ЕАЭС всегда воспринимался как исключительно экономический союз, работающий для производителей. Выступление российского президента говорит о наличии социальной составляющей. Союз заботится о правах трудящихся, об их социальных гарантиях. Это очень важно для имиджа, - уверен Игорь Шестаков.

При этом он подчеркивает, что российские пенсии смогут получить граждане Кыргызстана, которые работали легально и выплачивали необходимые отчисления в Соцфонд.

Отметим, с 2014 года страны ЕАЭС ведут работы над пенсионным соглашением, которое позволит гражданам получать пенсию за стаж, полученный в любой стране союза.

- В прошлом году подписание соглашения блокировала Армения, у которой было собственное мнение по данному вопросу. Можно предположить, что раз об этом заговорил президент России, определенные договорённости уже достигнуты. Возможно, появилось новое видение вопроса, - резюмировал Шестаков.

Напомним, Высший совет ЕАЭС прошел в столице Казахстана Нур-Султан 29 мая.


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URL: https://www.vb.kg/378649
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, пенсии, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, Игорь Шестаков, Социальный фонд
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Комментарии
скафнюк
31.05.2019, 10:51

если уравняют пенсии российских военных с нашими то генштаб кр сбежит с работы..желающие служить просто напросто сломают систему работы и службы в армии..

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Жалоба модератору
Ктулху
31.05.2019, 11:21

Не забывайте что в России увеличили пенсионный возраст ! Так что тут больше минусов чем плюсов !

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Нина Горобец
31.05.2019, 11:48

Звучит заманчиво но в какой валюте эти пенсии будут выплачиваться и по какому принципу пенсионное законодательство разное в России сейчас заморочки при исчислении стажа там какие то непонятные баллы от которых страдают сами россияне тут надо быть очень осторожными много нюансов которые следует учитывать в потом уже принять взвешенное решение

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Читатель Вечерки
31.05.2019, 13:04

Ктулху

Не забывайте что в России увеличили пенсионный возраст ! Так что тут больше минусов чем плюсов !

Вы же не забывайте, что Путин предлагает учитывать стаж работы вне зависимости от места работы. Поэтому пенсионный возраст в Кыргызстане будет таким же, но стаж работы в России будет учтен.

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Мырза
31.05.2019, 13:12

Одни скептики и пессимисты))))в РФ работают более миллиона граждан КР Спасибо Вам Господин Президент,

хоть Вы думаете о тех кто у Вас работает,

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