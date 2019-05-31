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Матраимов попал в больницу

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- Елена Цой
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Искендер Матраимов находится в больнице. Об этом VB.KG сказал сам депутат парламента и брат бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

- Уже третий день давление то падает, то поднимается, я сейчас не могу ничего комментировать. Получаю капельницы, - признался Искендер Исмаилович. Но пообещал, что информация по всем интересующим общественность вопросам будет озвучена позже.

Сам же Райымбек Матраимов после того, как через "Азаттык" неизвестные "слили" материалы, якобы раскрывающие серые схемы вывода 700 млн долларов из Кыргызстана кланом Матраимовых, взял паузу, и на общение со СМИ не идет.


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URL: https://www.vb.kg/378665
Теги:
ГТС, контрабанда, коррупция, Искендер Матраимов, Раимбек Матраимов, таможня
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Комментарии
Урри
31.05.2019, 17:28

Значит расследование "Азаттыка" на верном пути, поэтому сердце и прихватило. Молодцы, "Азаттык". 

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Чагылган
31.05.2019, 17:31

Все давление, потом и сердце у него прихватит, а в конце на лечение в Германию. А  затем ищи свищи, думаю следственные органы примут меры и рука Фимиды опустятся на их головы. 

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Саян
31.05.2019, 17:37

нервы наверное уже не выдержали, конечно всё таки речь о миллиардах

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гость
31.05.2019, 17:40

Азаттык молодцы.

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Мика Мамаев
31.05.2019, 17:40
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Сумма оценок комментариев
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Минусов: 111
Комментариев: 350

Правильнее будет "больница попала в руки Матраимова" ,,,,он же там врачей с потрохами купит,сделает справку что уже умер, раз батукаев смог,,то и он сможет)))

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Болотбек
31.05.2019, 17:41

Каждый спасается как могет. Надо было ноги во время делать. Все на что то надеялся видать.

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ВЧК
31.05.2019, 17:48

С таким слабым здоровьем не стоило бы воровать. Прежде чем начинать воровать надо пройти медкомиссию на пригодность к такой деятельности.

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Андрей
31.05.2019, 17:50

Ооо, давно пора было в больницу.

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Руслан
31.05.2019, 18:00

Не иначе, как за границей лечиться надо как можно скорее после вывода всех денег.

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