Матраимов попал в больницу

Искендер Матраимов находится в больнице. Об этом VB.KG сказал сам депутат парламента и брат бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

- Уже третий день давление то падает, то поднимается, я сейчас не могу ничего комментировать. Получаю капельницы, - признался Искендер Исмаилович. Но пообещал, что информация по всем интересующим общественность вопросам будет озвучена позже.

Сам же Райымбек Матраимов после того, как через "Азаттык" неизвестные "слили" материалы, якобы раскрывающие серые схемы вывода 700 млн долларов из Кыргызстана кланом Матраимовых, взял паузу, и на общение со СМИ не идет.