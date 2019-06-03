Райым Матраимов "потерялся". Опять?

Где Райымбек Матраимов? После того, как через редакцию "Азаттыка" слили документы, якобы доказывающие вывод кланом Матраимовых 700 млн долларов из Кыргызстана, Райымбека - младшего, что называется, и след простыл.

Источники в ГКНБ сообщили VB.KG, что его уже, возможно, нет в стране.

"Нельзя сказать, что он сбежал - ведь со стороны следственных органов ему не выставлялось никаких ограничений", - уточнил собеседник редакции. К слову, это не первый раз, когда Раим-миллион "потерялся". В июне прошлого года, когда не исключалось возбуждение уголовного дела против экс-зампредседателя Таможенной службы, он также исчез. Потом выяснилось, что он отсиживался на Суусамыре.

А пока оборону за семью и, скорее всего, партнеров клана Матраимовых держит старший - депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Сегодня он будет на "5 канале" в телепередаче "Ой бугун", где обещал ответить на вопросы по поводу "расследования" "Азаттыка".