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Райым Матраимов "потерялся". Опять?

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- Елена Цой
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Где Райымбек Матраимов? После того, как через редакцию "Азаттыка" слили документы, якобы доказывающие вывод кланом Матраимовых 700 млн долларов из Кыргызстана, Райымбека - младшего, что называется, и след простыл.

Источники в ГКНБ сообщили VB.KG, что его уже, возможно, нет в стране.

"Нельзя сказать, что он сбежал - ведь со стороны следственных органов ему не выставлялось никаких ограничений", - уточнил собеседник редакции. К слову, это не первый раз, когда Раим-миллион "потерялся". В июне прошлого года, когда не исключалось возбуждение уголовного дела против экс-зампредседателя Таможенной службы, он также исчез. Потом выяснилось, что он отсиживался на Суусамыре.

А пока оборону за семью и, скорее всего, партнеров клана Матраимовых держит старший - депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Сегодня он будет на "5 канале" в телепередаче "Ой бугун", где обещал ответить на вопросы по поводу "расследования" "Азаттыка".


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URL: https://www.vb.kg/378691
Теги:
ГКНБ, Искендер Матраимов, Раимбек Матраимов
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Комментарии
Айкыз
03.06.2019, 15:17

Атамбаев по-моему он давно потерял лицо, но никак не может понять этого. Матраимов просто повод

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Сникерс
03.06.2019, 15:19

Да он у Аша, советуется как быть дальше. Пьют вместе, Раим хочет испить печень, чтоб затем таким поводом уехать на лечение. Тем более ему покинуть Кыргызстан не составит труда, он же экс таможенник, все дороги пересечь границу знает.

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Федор
03.06.2019, 15:21

главное,  чтобы не повторилось как  дело с Батукаевым . 

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Читатель Вечерки
03.06.2019, 15:37

Несколько таких Райымов - и можно выплатить весь внешний долг Кыргызстана. Но проблема в том, что один Райым может купить всю власть.

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Али
03.06.2019, 15:52

Как всегда у нынешней власти.. откроют ему коридор.. и потом затрубят... СБЕЖААААЛ!

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11
03.06.2019, 15:56

Что расшумелись, никто Раима трогать не будет, ибо это значить для власти рубить сук на котором сидят или плевать в колодец из которого пьют. Замкнут, заговорят его тему

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бывалый
03.06.2019, 16:01

жить хорошо, а жить как райым еще лучше.

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Хорош
03.06.2019, 17:18

Куда смотрят органы?

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