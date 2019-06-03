Райым Матраимов "потерялся". Опять?

Атамбаев по-моему он давно потерял лицо, но никак не может понять этого. Матраимов просто повод
Где Райымбек Матраимов? После того, как через редакцию "Азаттыка" слили документы, якобы доказывающие вывод кланом Матраимовых 700 млн долларов из Кыргызстана, Райымбека - младшего, что называется, и след простыл.
Источники в ГКНБ сообщили VB.KG, что его уже, возможно, нет в стране.
"Нельзя сказать, что он сбежал - ведь со стороны следственных органов ему не выставлялось никаких ограничений", - уточнил собеседник редакции. К слову, это не первый раз, когда Раим-миллион "потерялся". В июне прошлого года, когда не исключалось возбуждение уголовного дела против экс-зампредседателя Таможенной службы, он также исчез. Потом выяснилось, что он отсиживался на Суусамыре.
А пока оборону за семью и, скорее всего, партнеров клана Матраимовых держит старший - депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов. Сегодня он будет на "5 канале" в телепередаче "Ой бугун", где обещал ответить на вопросы по поводу "расследования" "Азаттыка".