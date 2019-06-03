Рынок под угрозой. Из-за информации о выводе из $700 млн начались проверки

Бизнесмены пожаловались, что после публикации журналистского расследования "Азаттык" о выводе из Кыргызстана $700 млн, предприниматели столкнулись с целым рядом проблем. В частности, начались проверки госорганов, банки затягивают транзакции, а партнеры из Китая на время отложили отправку товаров.

Юрист Муса Бейшенов на пресс-конференции в Бишкеке рассказал, что деньги, которые в материале журналиста "Азаттыка" преподносят, как вывод наличности, на самом деле являются средствами платежей за товар, который поступает на рынки Кыргызстана из Китая.

- Денежные переводы предпринимателей находятся под пристальным вниманием ГСБЭП и Национального банка. Незавершенные журналистские расследования наносят существенный урон малому и среднему бизнесу. После публикации информации о выводе из Кыргызстана сотен миллионов сомов в отношении предпринимателей начаты проверки, банки отказываются переводить деньги, китайские партнеры приостановили отправку товара в нашу республику, так как опасаются не получить расчет. Это может привести к тому, что ввиду отсутствия товара бизнесмены будут вынуждены остановить торговлю. Тогда тысячи человек останутся без работы, государство потеряет выплаты в виде налогов и таможенных сборов. Самое главное - эти публикации наносят урон имиджу и деловой репутации Кыргызстана, - говорит Бейшенов.

Директор рынка "Мадина" Эрик Умарбаев добавил, что участники банковского сектора в неформальных беседах сообщают, что опасаются проводить крупные денежные переводы.

Некоторые банки рассматривают вероятность о временном приостановлении денежных переводов свыше определенной суммы.

- Мы хотели выразить беспокойство по поводу сложившейся ситуацией и отметить, что из-за шумихи в СМИ могут пострадать порядочные предприниматели, - сказал Умаров.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что не имеют отношения к компаниям, о которых шла речь в журналистском расследовании.

- Мы знаем, что есть компания "Абдыраз", знаем, что Айэркин Саймати много лет успешно работает на рынке в сфере купли-продажи товаров из Китая. Однако говорить о его расчетах с поставщиками или еще с кем бы то ни было мы не можем, так как не владеем такой информацией, - сказал Муса Бейшенов.

Отметим, "Азаттык" опубликовал информацию о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов через компании, якобы, связанные с родственниками экс-замглавы Таможенной службы Раимбека Матраимова.