Атамбаев опроверг свою причастность к освобождению Батукаева

В Бишкеке сегодня проходит митинг СДПК под лозунгом "За реальную борьбу с коррупцией", организованный сторонниками экс-президента Атамбаева.

В нем приняли участие сам экс-президент и его сторонники, активисты, депутаты Жогорку Кенеша, родственники задержанных членов партии СДПК. Предположительно собралось около 500 человек.

В начале митинга заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева опровергла распространяемую в соцсетях информацию, что участникам митинга раздали деньги.

"Распространяют специальные ролики, что за участие в митинге раздают деньги. Но вы же пришли сюда не за деньги?", - задала она вопрос участникам мероприятия, которые хором ответили ей: "Нет!".

Также выступили адвокаты Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. В частности, они вновь заявили о невиновности своих подзащитных.

Наконец гвоздем мероприятия стало выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева, который по сложившейся уже своей традиции обрушился с критикой на правительство и парламент. При этом законодательный орган он вновь назвал сопливым.

"Как сказал известный писатель: не радуйся, если по кому-то звонит колокол, завтра он может звонить по тебе", - обратился он к своим политическим оппонентам.

Также экс-президент прокомментировал уголовное дело по незаконному освобождению Азиза Батукаева.

"Сейчас идет раскачка по Батукаеву. Неужели кто-то думает, что Атамбаев мог взять у него деньги, чтобы выпустить его? Атамбаев сам всем давал деньги", - сказал он.

Напомним, митинг сторонников экс-президента сегодня проходит у здания "Медиа-Форума".