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Алмазбека Атамбаева лишили водительских прав?

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- Екатерина Улитина
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На сайте ГУОБДД появилась информация о том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев на год лишен водительских прав.

Если верить информации, опубликованной на сайте, Алмазбеку Атамбаеву запрещено с 5 мая 2019 года управлять транспортными средствами. Запрет действует в течение года.

В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения VB.KG сообщили, что сайт ведомства подвергся хакерской атаке и сведения о бывшем президенте не соответствуют действительности.

- Неизвестные взломали сайт и поменяли некоторые данные. Сейчас IT-ишники работают над устранением проблемы и совершенствуют безопасность сайта. Информация о лишении Алмазбека Атамбаева водительских прав не соответствует действительности, - прокомментировали в ГУОБДД МВД.

Отметим, имен других известных политиков в базе данных сайта найти не удалось.


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URL: https://www.vb.kg/378932
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГУОБДД
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Комментарии
Бека
11.06.2019, 14:07

дайте догадаюсь водил машину в  не трезвом состоянии?

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Феникс
11.06.2019, 14:26

Конечно выпил коньяка и попался и притом пел.  

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