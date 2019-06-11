Алмазбека Атамбаева лишили водительских прав?

На сайте ГУОБДД появилась информация о том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев на год лишен водительских прав.

Если верить информации, опубликованной на сайте, Алмазбеку Атамбаеву запрещено с 5 мая 2019 года управлять транспортными средствами. Запрет действует в течение года.

В пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения VB.KG сообщили, что сайт ведомства подвергся хакерской атаке и сведения о бывшем президенте не соответствуют действительности.

- Неизвестные взломали сайт и поменяли некоторые данные. Сейчас IT-ишники работают над устранением проблемы и совершенствуют безопасность сайта. Информация о лишении Алмазбека Атамбаева водительских прав не соответствует действительности, - прокомментировали в ГУОБДД МВД.

Отметим, имен других известных политиков в базе данных сайта найти не удалось.