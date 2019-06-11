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Пограничники пресекли попытку контрабандного ГСМ объемом более 83 тонн

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- Бакыт Стамов
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Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" пресекли попытку незаконного провоза ГСМ обьемом более 83 тонн. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным службы, 10 июня 2019 года на КПП "Чон-Капка-автодорожный" с территории Казахстана прибыли 4 грузовых автомобиля. В сопроводительных документах на груз было указано, что автомашины провозят "нефрас" (нефтянной растворитель).

"В ходе досмотра транспортных средств пограничный наряд в цистернах обнаружил ГСМ со специфичным запахом бензина объемом более 83 тонн. За попытку провоза ГСМ по недостоверным документам граждане Республики Казахстан К.К., 1985 г.р., К.О., 1980 г.р., З.А., 1985 г.р., Е.П., 1963 г.р., были задержаны и переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП и ГНС КР для дальнейшего разбирательства", - сообщает ГПС КР.


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URL: https://www.vb.kg/378943
Теги:
ГНС, Погранслужба, граница, ГСМ, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан
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