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На что пришлось пойти Нацбанку после краха электронного кошелька

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- Бакыт Стамов
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Нацбанк закончил разработку изменений в положение "Об электронных деньгах в КР". Новые поправки ужесточают правила работы операторов платежных систем. Регулятор пошел на такой шаг из-за масштабного сбоя в работе платежной системы "Мобильник" в феврале этого года и сразу объявил о том, что правила работы будут пересмотрены. Детальный обзор вносимых изменений Нацбанка провело издание economist.kg.

В Нацбанке прямо указывают, что поправки в положение об электронных деньгах разработаны из-за возникновение проблем у одного из крупных операторов платежной системы.

В частности, несвоевременное устранение сбоя в системе привело к "зависшим" платежам и невозможности осуществления взаиморасчетов с агентами, клиентами и контрагентами. Все это повлияло на функционирование систем расчетов электронными деньгами и интернет-банкинга некоторых комбанков.

Держатели электронных кошельков не только не могли оплатить счета по коммунальным услугам, за интернет и другим поставщикам, но и обналичить свои средства, находящиеся на кошельке, указали в НБ КР.

Чтобы в будущем избежать таких неприятностей в Нацбанке предложили использовать средства страхового депозита для покрытия финансовых обязательств платежной организации при наступлении риск-события по первому требованию клиента.

Возвращаясь к проблемам "Мобильника", в НБ КР подчеркнули, что также возникли проблемы с неидентифицированными электронными кошельками.

Банку-эмитенту электронных денег сложно было определить владельцев таких кошельков. Несмотря на то, что банк, выпускающий электронные деньги, гарантирует сохранность средств, при сбое в автоматизированной системе их возврат с неидентифицированных кошельков был затруднен.

Банк был вынужден идентифицировать держателей кошельков через открытие им расчетного счета, взимая соответствующую плату за открытие счета. Тем не менее, в платежной системе остались деньги, невостребованные владельцами неидентифицированных кошельков, поскольку сумма за открытие счета была выше, чем сумма на электронном кошельке.

Вся сложившаяся ситуация показала, что положение "Об электронных деньгах в КР" не в полной мере покрывает возможные риски, присутствующие в настоящее время на рынке платежных услуг, и требует внесения изменений и дополнений.

Изменения будут в следующем:

• Усиление требований по необходимости проведения online синхронизации по операциям в системе электронных денег, либо не менее двух раз в день.

• Ведение учета количества и объема операций, осуществляемых каждым агентом, и проведение сверки не менее одного раза в день по остаткам в системе электронных денег, которые должны соответствовать объему и сумме в бухгалтерском балансе банка и, соответственно, на банковском счете по учету электронных денег.

• Если банк не может по каким-либо причинам осуществить погашение выпущенных электронных денег наличным способом, то банк обязан погасить выпущенные электронные деньги другим любым способом, без взимания дополнительных плат и комиссий, чем это было предусмотрено для обналичивания денежных средств в договоре.

• Открытие оператором страхового депозита у банка, размер которого указывается в договоре между сторонами в размере не менее 30% от объема и суммы выпущенных электронных денег в системе электронных денег, и рассматриваемых как резерв под возможные риски и потери, включая нештатные ситуации.

Все эти новые требования, по мнению Нацбанка, позволят минимизировать риски возникновения ситуаций, связанных с несвоевременным осуществлением расчетов.

Проект поправок размещен на сайте Национального банка. Банкам, операторам платежных систем, платежным организациям и другим заинтересованным лицам нужно представить свои замечания и предложения до 10 июля на электронный адрес sibragimova@nbkr.kg в формате (Word).


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URL: https://www.vb.kg/378962
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, деньги, Нацбанк
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