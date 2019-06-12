Процесс пошел! Депутат о снятии неприкосновенности с Атамбаева

Если бы сегодня шло голосование о снятии неприкосновенности Алмазбека Атамбаева, то большинство его бы поддержало, считает депутат Исхак Масалиев. В беседе с VB.KG он рассказал, как парламент может добиться импичмента бывшего президента.

- Процесс пошел, чем он закончится сложно предсказать. Документ с 1/3 голосов депутатов должен быть направлен в Генеральную прокуратуру. Оттуда в Жогорку Кенеш направляется представление о снятии неприкосновенности с экс-президента. Если 2/3 депутатов его поддерживают, то у экс-президента забирают статус, - рассказал Масалиев.

Отметим, сегодня депутат Канат Исаев передал спикеру парламента Дастану Джумабекову документ о лишении Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности. Под документом подписались более 40 депутатов.

Исхак Масалиев уверяет, что лично этого документа не видел и не подписывал его.

- Вся эта процедура нужна, чтобы привлечь президента за деяния, которые он совершил, будучи главой государства. За то, что он совершает сейчас, после окончания срока, он отвечает как любой другой гражданин, - говорит Исхак Масалиев.

Помощница Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила на своей странице в социальной сети, что народ не допустит ареста Алмазбека Атамбаева.

- Если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки, - заключила Жолдубаева.

Ранее, президент Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон, которые предусматривают процедуру снятия неприкосновенности с экс-президента. Однако, депутаты всерьез задумались о привлечение Алмазбека Атамбаева к ответственности после его выступления на митинге 8 июня, где он сравнил народных избранников с соплями.