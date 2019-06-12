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Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан

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- Бакыт Стамов
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл сегодня, 12 июня, с государственным визитом в Кыргызстан. В аэропорту его встречал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В рамках государственного визита Председатель КНР Си Цзиньпин завтра, 13 июня, проведет встречу с Президентом Сооронбаем Жээнбековым в расширенном составе, по итогам которой будет подписан ряд двусторонних документов.

В рамках государственного визита Си Цзиньпин примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.

Также ожидается проведение кыргызско-китайского бизнес-форума.


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URL: https://www.vb.kg/378990
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