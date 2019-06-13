Кыргызстан ждут многомиллионные иски из-за запрета по урану

В апреле этого года в Кыргызстане разразился "урановый скандал". Только инвесторы сообщили о том, какие грандиозные у них планы в стране, как общественность резко выступила против добычи урана. Правительство поддержало население. Работу на всех урановых месторождениях сначала временно приостановили, до заключения местной и международной комиссий, которые должны были проверить безопасность используемых технологий, однако позже, не дожидаясь результатов проверки, власти решили полностью отказаться от добычи урана и ввести запрет на работы.

Соответствующий документ 2 июня подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Согласно ему, "от 2 мая 2019-го запрещается проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для целей геологического изучения и разработки урана". Запрет не распространяется только на деятельность по рекультивации хвостохранилищ и горных отвалов радиоактивных элементов (урана).

Народ счастлив, кабмин тоже собой доволен. Но все ли так гладко? Ведь в этой истории есть еще одна сторона – инвесторы, которые вложили в разведку урановых месторождений немалые деньги. Как быть с ними? В этом вопросе разбирался финансовый портал akchabar.kg.

Несмотря на то что все камни полетели в сторону компании "ЮрАзия в Кыргызстане", есть и другие предприятия, которые уже давно добывают уран в республике. По данным Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, в стране на добычу урана (разведку урановых месторождений) ранее выдали 20 лицензий, из которых 12 действующих.

КТО ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ И СКОЛЬКО ВЛОЖИЛ?

Только в виде налогов и платежей за удержание лицензии и текущую деятельность горнодобывающие (специализирующиеся на уране) компании с 2013 года по декабрь 2018-го уплатили в госказну 147 млн 216 тысяч сомов. Такие данные приводит портал "Открытый бюджет".

ОсОО "Карасай Кен" владеет пятью лицензиями. Оно получило разрешение на проведение разведки на Комсомольской, Икезякской площадях и участке Каргыш в Алайском районе, на Ескейской площади в Баткенском районе и на Чешской площади в Чаткальском районе. С 23 сентября 2016 года по 17 декабря 2018-го фирма перечислила в бюджет 6 млн 25 тысяч 184.2 сома в виде платежей за удержание лицензий, бонусы и подоходный налог.

Компания Jasper Gold Corp., директором которой указан Эрик Жумаев (он же ее учредитель), с 26 сентября по 28 декабря прошлого года в бюджет перечислила 16 млн 719 тысяч 320.25 сома.

У ОсОО Mineral Explorer две лицензии на проведение работ на Уторской площади в Ысык-Атинском районе и на Арамсууйской площади в Панфиловском районе. С 3 октября 2014-го по 13 декабря 2018 года организация заплатила в бюджет 13 млн 478 тысяч 97.96 сома. Учредители компании – "АнБо Ресоурсес Лимитед", "Блю Сифронтс Ресоурсес Компани Лимитед" и частное лицо Лань Цзюнь.

На проведение аналогичных работ разрешение имеют ОсОО "Кызылсуу Кек" (площадь Орусбулакская). С 25 мая 2017-го по декабрь 2018 года фирма уплатила 6 млн 154 тысячи 329.98 сома. Ее директор – Эрик Жумаев, учредитель – Бибигуль Тайгашкаева.

ЗАО "Примера Групп Инк." (площадь Сарыджаз в Ак-Суйском районе) с 13 декабря 2017-го по 6 ноября 2018 года заплатило в бюджет 1 млн 340 тысяч 226.69 сома. Его директор – Эмиль Омуралиев.

ОсОО "Аян Инвест" (участок Ат-Джайлоо в Ысык-Атинском районе). Его директор – Куштарбек Салиев. С 18 июля 2017-го по 25 октября 2018 года компания заплатила в бюджет 63 тысячи 125 сомов.

ОсОО "Ант Компани" (площади Каргыш и Тахталыкская в Токтогульском районе). Его директор – Эльзат Жакебаева. С 18 апреля 2016-го по 19 октября прошлого года предприятие за удержание лицензии уплатило в бюджет 430 тысяч 260.49 сома.

ОсОО "Экслибрис Групп" (Сарысайская площадь в Джети-Огузском районе). Его директор – Арстанбек Абдиев, учредители – Нурлан Жунусов и Фукуда Томомаса. С 9 октября 2015-го по 29 ноября 2018 года компания пополнила бюджет на 806 тысяч 852.37 сома.

Лицензию на разведку радиоактивных элементов имеет также госпредприятие "СКГЭ", которое работает на Кашкаторской площади в Ысык-Атинском районе. С 18 января 2013-го по 11 декабря прошлого года оно перечислило в бюджет 30 млн 944 тысячи 923.03 сома.

На работу с Бозтектырской площадью в Бакай-Атинском районе Таласской области разрешение получила горнорудная компания "Рич Маунт Гонконг". С 3 октября 2014-го по 13 декабря 2018 года она уплатила в казну 13 млн 478 тысяч 97.96 сома. Руководитель организации – Лань Цзюнь, учредители – "АнБо Ресоурсес Лимитед" и "Блю Сифронтс Ресоурсес Компани Лимитед".

ОсОО "МИЯ" владеет лицензией на Беркутскую площадь в Ак-Суйском районе. Его директор – Эркинбек Омуралиев. С 24 января 2013-го по 14 ноября прошлого года бюджет фирма пополнила на 1 млн 605 тысяч 618.44 сома.

ОсОО "Ынтымак 88" работало на площади Серафимовская в Ысык-Атинском районе. С 20 января 2017-го по 16 октября 2018 года компания перечислила в казну 23 тысячи 213 сомов – плата за удержание лицензии. Директором и учредителем в одном лице выступает Астра Мамытова.

У ОсОО "Голден Пасс" имеется разрешение на проведение работ на Ашуторской площади в Ак-Суйском районе. По данным портала "Открытый бюджет", предприятие никаких платежей в пользу казны не совершало. Как и ОсОО "Артыбаш" (Мадыгенская площадь на границе Баткенского и Лейлекского районов). Найти сведения об отчислениях в бюджет ЗАО "Международная Горнорудная", которое работает на Северокамышановской площади в Сокулукском районе, не удалось.

Известная широкой общественности компания "ЮрАзия в Кыргызстане", которая занималась разведкой месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области, с 11 января 2013-го по 27 декабря прошлого года в бюджет перечислила 56 млн 147 тысяч 50.27 сома.

Помимо этого, из заявлений представителей фирмы известно, что в 2012-м в работу проекта "ЮрАзия в КР" вложила порядка $4 млн. Кроме того, она потеряла крупные инвестиции, которые должна была получить на геологоразведку в рамках подписанного в конце марта по итогам VIII межрегиональной конференции соглашения между ОсОО "Центрально-Азиатская урановая компания" (Россия) и ОАО "КГРК" на $30 млн. Подробнее читайте здесь.

"Деньги планировалось направить на модернизацию Кара-Балтинского горнорудного комбината, а также на геологоразведку и разработку урана по лицензии "ЮрАзии в Кыргызстане", – сообщали инвесторы.

ЗАКОНЕН ЛИ ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИЙ?

По словам члена комитета по минеральным ресурсам Международного делового совета, эксперта в горнодобывающей промышленности Кубана Аширкулова, нет законных оснований для отзыва выданных ранее лицензий на разработку урановых месторождений.

"Согласно законодательству, по горнодобывающей отрасли права на отзыв лицензии нет. Есть только два способа сделать это: первый – если предприятие не платит налоги, второй – если обнаружены какие-то нарушения закона и возбудили уголовное дело, по итогам которого вынесли судебное решение об отзыве разрешения. Если же речь идет о временной приостановке действия лицензии, то тут требуется соответствие еще большему количеству пунктов. А в данном случае непонятно, на каком основании сделано", – прокомментировал ситуацию радио "Азаттык" он.

Эксперт подчеркнул, что если кыргызская сторона безосновательно отберет разрешение или же в одностороннем порядке разорвет соглашение, то данный спор с компанией может дойти до рассмотрения в местных или даже международных судах.

"Если суд признает, что лицензия отозвана безосновательно, республика должна будет выплатить компенсацию. И тогда вполне возможно, что компания повесит все свои расходы на правительство", – заявил Аширкулов.

И как в воду глядел. Предприятия, попавшие в немилость, в настоящее время ведут переговоры со своими инвесторами и акционерами для определения дальнейших действий.

"Несколько раз проходили встречи компаний, более 10 присутствовало. Нужно понимать, что тут большие вложения, кроме того, простой, упущенная выгода. Большинство инвесторов – это граждане и организации других стран. И, конечно, они не хотят терять свои инвестиции. По этим вопросам многие местные представители фирм вылетали из государства для встреч с инвесторами и акционерами", – рассказал "Акчабару" представитель российских инвесторов Андрей Акимов.

В том числе он представляет интересы "Центрально-Азиатской урановой компании", которая как раз планировала вложить $30 млн. Инвесторам повезло больше других, они еще не успели вложить деньги, первый транш должен был быть перечислен 24 апреля. Шумиха по поводу введения запрета на разработку урановых месторождений началась 17 апреля, в связи с чем перевод денег приостановили.

"Еще есть вероятность того, что решение по урану все-таки неокончательное. Насколько мне известно, не все компании получили уведомление от кабмина о запрете работ. Мы знаем это больше из СМИ. Также до сих пор не получено заключение комиссий, они не подтвердили, что наш метод опасен или вреден", – сказал Акимов.

Он заверил: если так случится, что решение правительства по данному вопросу окажется окончательным, то инвесторы, которых он представляет против народа, и решения правительства не пойдут. И они не намерены отстаивать свои интересы в суде.

Однако, по мнению представителя российских инвесторов, не стоит ждать того же от других компаний.

"Насколько я слышал, многие фирмы действительно собираются судиться. Что касается "ЮрАзии в Кыргызстане", по моему мнению, они будут отстаивать свои интересы в суде", – заключил Акимов.

Сегодня организации не предпринимают решительных действий, так как ждут, что вопрос урегулируется без участия суда. Если нет, нашу страну могут ждать долгие судебные процессы, которые, возможно, закончатся не в нашу пользу. В таком случае возмещению будут подлежать суммы, гораздо превышающие перечисления, которые получены бюджетом за годы деятельности компаний, занятых в разработке урановых месторождений.