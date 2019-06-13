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Кыргызстан получит грант от Китая в размере 86 млн долларов

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстан получит грант от Китайской Народной Республики в размере 600 миллионов юаней (86 миллионов долларов). Об этом сегодня заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, такая договоренность была принята еще в апреле этого года во время государственного визита в Китай/

- Эти средства пойдут на такие отрасли, как транспорт, энергетика и строительство дорог, - сказал глава государства.

Напомним, вчера председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан. В аэропорту его встречал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В рамках государственного визита лидер Китая примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/379000
Теги:
визит, грант, Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Гражданин
13.06.2019, 11:58

Сомневаюсь что китайцы будут давать просто так гранты. В чем подвох?

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Жалоба модератору
Айка
13.06.2019, 12:53

Атамбаев кредит алса болот, Жээнбеков грант алса болбойбу? Былжырай бербегиле!

0
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Жалоба модератору
Мао
13.06.2019, 13:07

Бесплатный сыр только в мышеловке

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Жалоба модератору
Гражданин
13.06.2019, 13:20

Айка

Атамбаев кредит алса болот, Жээнбеков грант алса болбойбу? Былжырай бербегиле!

таджики брали деньги у китайцев и мы очень хорошо знаем что потом произошло. Былжырай бербегиле!!!

0
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