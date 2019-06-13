Кыргызстан получит грант от Китая в размере 86 млн долларов

Кыргызстан получит грант от Китайской Народной Республики в размере 600 миллионов юаней (86 миллионов долларов). Об этом сегодня заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, такая договоренность была принята еще в апреле этого года во время государственного визита в Китай/

- Эти средства пойдут на такие отрасли, как транспорт, энергетика и строительство дорог, - сказал глава государства.

Напомним, вчера председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан. В аэропорту его встречал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В рамках государственного визита лидер Китая примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества.