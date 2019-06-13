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Жээнбеков наградил Си Цзиньпина орденом "Манас" I степени

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наградил орденом Манас I степени генерального секретаря Компартии КНР Си Цзиньпина.

- Для меня большая честь вручить вам высшую государственную награду орден "Манас" первой степени. Он олицетворяет символы жизни: небо, воду и солнце и носит имя нашего героя, который объединил кыргызов. Вы внесли огромный личный вклад в укрепление и развитие стратегического партнерства. Большое спасибо за постоянную поддержку Кыргызстана. Нам доставляет огромное удовлетворение, что мы встречаем наших друзей из Китайской Народной Республики, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Си Цзиньпин отметил, что очень дорожит полученной наградой и готов вместе с президентом Жээнбековым рука к об руку развивать и укреплять стратегическое партнерство двух стран.

Отметим, Председатель КНР Си Цзиньпин находится в Кыргызстане с официальным визитом. Завтра, 14 июня, он примет участие в саммите ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/379001
Теги:
Китай, президент, Си Цзиньпин, Кыргызстан, Манас, Сооронбай Жээнбеков
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