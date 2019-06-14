Дизайнер из Кыргызстана представила коллекцию одежды в Корее

Дизайнер из Кыргызстана Екатерина Заболотнова представила коллекцию одежды на неделе моды "Asia Festival" в Сеуле.

На одном подиуме были представлены работы модельеров из 22 стран, а за самой неделей моды следили зрители из 127 государств.

Мероприятие проходило 7-9 июня и объединило в себе сразу несколько значимых событий в мире моды: конкурс моделей "Face of Asia", неделю моды "Asia Festival" и вручение наград "Asia Awards".

Две модели из Кыргызстана Екатерина Руденко и Кемран Илесов вместе с десятками других финалистов боролись за право называться лучшими моделями в Азии. По результатам конкурса, Екатерина Руденко получила специальный приз от спонсоров.

Представителями проекта в Кыргызстане является модельное агентство "Витлайн".