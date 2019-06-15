Сооронбай Жээнбеков пожелал лидеру Китая семейного счастья

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 июня, поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем рождения.

"Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Своей многолетней профессиональной деятельностью на посту главы государства Вы снискализаслуженное уважение не только китайского народа, но и всего международного сообщества.

За последние два года кыргызско-китайские отношения благодаря Вашему личному вниманию и поддержке укрепились по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

В прошлом году Кыргызстан и Китай вывели двусторонние отношения на новый уровень всестороннего стратегического партнерства, а в рамках Вашего успешногогосударственного визита в Кыргызстан мы продвинули наши дружеские взаимоотношения, подписав Совместную декларацию об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства.

Убежден, что достигнутые между нами договоренности придадут мощный импульс дальнейшему сотрудничеству.

Кыргызско-китайская дружба, основанная на отношениях традиционного добрососедства и взаимной поддержки, будет и впредь способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продвижению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал Си Цзиньпинукрепкого здоровья, семейного счастья, а также новых масштабных успехов в многогранной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – мира и процветания.