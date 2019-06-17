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Минсоцразвития предлагает раздать бедным семьями по 100 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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Министерство труда и социального развития предлагает выделить малоимущим семьям материальную помощь. Сумма выплат может достигать 100 тысяч сомов. Проект постановления опубликован на сайте правительства.

В документе "О предоставлении единовременной социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта", предлагается утвердить временное положение, согласно которому малоимущие и малообеспеченные семьи смогут получить материальную единовременную помощь. Проект будет действовать с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Для выплаты помощи государство планирует тратить по 300 млн сомов ежегодно.

Чтобы получить деньги, малоимущие семьи должны обратиться в территориальное подразделение Минсоцтруда и подписать с ведомством социальный контракт, в рамках которого семья берет на себя определенные обязательства.

"Например, семья обязуется наладить работу в личном подсобном хозяйстве или открыть малый бизнес, или кто-то из членов семьи пройдет переобучение, устроится на работу и обеспечит семье стабильный доход. Деньги даются взамен на активные действия семьи", - отмечается на сайте правительства.

Чиновники Минсоцразвития будут в течение года сопровождать семью, получившую деньги.


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URL: https://www.vb.kg/379075
Теги:
Кыргызстан, деньги, Министерство труда и соцразвития
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Комментарии
смит и вессон
17.06.2019, 12:29

как говорят лучше один раз дать удочку чем постоянно давать рыбу

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Сын лт. Шмидта.
17.06.2019, 12:38

Что будет с теми кто возьмет помощь проест пропьет и не исполнит обязательст?

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