Комиссия по лишению Атамбаева статуса неприкосновенности начала работать

В Жогорку Кенеше сегодня, 17 июня, пройдет заседание специальной парламентской комиссии по вопросу лишения статуса неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

По данным пресс-службы, заседание будет открытым. Все журналисты могут принять участие при предварительной регистрации.

Напомним, 12 июня депутат Канат Исаев на заседании парламента предложил лишить неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Его поддержали 60 депутатов.

На следующий день депутаты создали комиссию, в которую вошли депутаты Каныбек Иманалиев, Омурбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов, Алтынбек Жунус уулу, Бактыбек Турусбеков, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов.