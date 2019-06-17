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Комиссия по лишению Атамбаева статуса неприкосновенности начала работать

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- Бакыт Стамов
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В Жогорку Кенеше сегодня, 17 июня, пройдет заседание специальной парламентской комиссии по вопросу лишения статуса неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

По данным пресс-службы, заседание будет открытым. Все журналисты могут принять участие при предварительной регистрации.

Напомним, 12 июня депутат Канат Исаев на заседании парламента предложил лишить неприкосновенности экс-президента Атамбаева. Его поддержали 60 депутатов.

На следующий день депутаты создали комиссию, в которую вошли депутаты Каныбек Иманалиев, Омурбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов, Алтынбек Жунус уулу, Бактыбек Турусбеков, Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов.


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URL: https://www.vb.kg/379086
Теги:
Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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