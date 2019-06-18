Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мухаммедкалый Абылгазиев поддержал идею снять фильм о китайском поэте

175  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с инвесторами из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства поприветствовал делегацию, отметив, что прошедший государственный визит Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Кыргызскую Республику, достигнутые между сторонами договоренности позволят углубить отношения всестороннего стратегического партнерства, придав им мощный импульс.

Директор многопрофильной корпорации "Чан Ань" Ли Ган отметил, что делегация, прибывшая из Китая, приветствует развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в самых различных направлениях.

"Председатель Китая Си Цзиньпин в своих выступлениях нередко цитирует высказывания выдающегося китайского поэта Ли Бая, местом рождения которого был город Суяб. В рамках нашего визита мы посетили эту местность вблизи города Токмок. Мы намереваемся снять исторический фильм про поэта Ли Бая, тем самым показав культурные линии и ценности наших взаимоотношений. При содействии археологов двух стран мы хотели бы изучить местность, провести раскопки, построить музей поэта Ли Бая, чтобы эта местность стала историческим туристическим центром. Кроме того, мы встретились с отечественными кинорежиссерами и обсудили предложения по написанию сценария к фильму, съемки которого пройдут здесь и в Китае", - сказал он.

Члены делегации также сообщили, что в рамках визита были достигнуты договоренности по производству китайского чая, выпуску ликероводочной продукции, экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай, а также обсуждены перспективы развития базы электронной трансграничной оптовой торговли.

"Кроме того, мы обратили внимание на туристический потенциал страны. В год 100 млн туристов из Китая посещают различные страны мира. В этом направлении имеются планы по созданию туристической базы, гостиничного комплекса на побережье озера Иссык-Куль. Это не экономический, а культурный проект, при котором туристический маршрут пролегал бы через местность, где ранее располагался город Суяб. Все эти начинания имеют большое значение и соответствуют установке Председателя Китая Си Цзиньпина в рамках проекта "Один пояс - один путь", - сказал Ли Ган.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что государство нацелено на оказание поддержки инвестиционным предложениям и проектам, направленным на дальнейшее развитие сотрудничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379121
Теги:
инвестиции, Китай, правительство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  