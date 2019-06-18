Против экс-президента дал показания и подследственный Осмонбек Артыкбаев

Сегодня, 18 июня, парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заслушал итоги спецкомиссии по лишению Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

Отметим, депутатская комиссия пришла к выводу, что есть все основания подозревать экс-президента в совершении особо тяжких преступлений. Дело за правоохранительными органами – они должны расследовать озвученные нардепами факты.

В частности, Атамбаева обвиняют в причастности к коррупции при реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, при получении земельного участка для дома в Кой-Таше и при выделении земель в Иссык-Кульской области. А также комиссия считает, что бывший глава государства способствовал незаконному освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека, лоббируя интересы компании "Прогресс".

Что касается последнего обвинения, то на заседании комитета выяснилось – они подтверждаются показаниями подследственного депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева.

Теперь итоги спецкомиссии должен рассмотреть Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. И после будет поднят вопрос о включении вопроса в повестку дня всей палаты.