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В СДПК прокомментировали заявление Наримана Тюлеева

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- Бакыт Стамов
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Вчерашнее заявление экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева о том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев стал миллионером на посту президента, вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В качестве доказательства своих слов бывший градоначальник признался, что в свое время якобы давал немалые суммы в долг Атамбаеву на предвыборную компанию. Правда, расписок никаких не представил.

- Я хотел сказать о том, что до 2011 года Атамбаев не был миллионером, что он разбогател именно на посту президента, - пояснил VB.KG Тюлеев свое заявление.

За подтверждением слов бывшего градоначальника редакция VB.KG обратилась в СДПК, которую представляют сторонники экс-президента.

- Мы не будем комментировать письмо Наримана Тюлеева, - заявила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

Напомним, вчера на заседании депутатской комиссии по вопросу рассмотрения лишения неприкосновенности экс-президента Атамбаева дочь экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева Назгуль Тюлеева зачитала письмо своего отца, в котором говорится о том, что он неоднократно давал деньги в долг бывшему президенту.

"12 июня Канатбек Исаев говорил, что Атамбаев стал мультимиллионером после 2010 года. Я полностью подтверждаю эти слова. Накануне выборов в 2011 году Атамбаев обратился ко мне с просьбой о даче денежных средств в размере 500 тысяч долларов. Это он объяснил мне, что у него недостаточно денежных средств на проведение избирательной компании. После выборов, победителем которой стал Атамбаев, я обратился к нему с просьбой о возврате денежных средств. С этого дня отношение Атамбаева изменилось ко мне на 180 градусов", - написал он.

Каким именно образом отношение к нему изменилось Тюлеев написал ниже.

"В декабре 2010 года в Жогорку Кенеше мы выбирали путем мягкого рейтинга премьер-министра. Тогда участвовали я, Бабанов, Равшан Жээнбеков и он. В мою пользу было отдано 26 голосов. Президент Атамбаев окончательно решил убрать меня с политической сцены, уничтожить меня как политика и как предпринимателя. И сделать это, он и его приспешники решили весьма жестко. Так как они посягнули и на мою семью, а также на многочисленных родственников", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/379148
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