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Нигерийский бомбардир: У кыргызстанского футбола хорошее будущее

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- Оксана Гут
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Олуватосин Алерива - нигерийский футболист, нападающий бишкекского легендарного ФК "Алга". Соратники по команде называют его просто "Тосин". Он играет в основном составе "Алга-Бишкек" и занимает четвертое место среди бомбардиров КР. Это сейчас.

А в 2011 году, приехав в Кыргызстан, ему стоило больших усилий, чтобы пробить себе дорогу в отечественный спорт. И дело совсем не в том, что он плохо играл, так просто складывались обстоятельства. Отсутствие знакомых, чужой менталитет, незнание языка лишь усугубляли положение. Алерива несколько раз уезжал в Дубаи, Иран, но возвращался…

Играл в командах "Кара-Балта", "Талас", "Кей Джи Юнайтед", "Абдыш-Ата". В составе кантского клуба становился бронзовым в 2015-ом году и серебряным в 2017-ом призёром чемпионата КР.

За несколько лет объездил всю страну, не был только в Нарыне. В Кыргызстане очень красиво, говорит футболист. Особенно его впечатлили горы.

- Когда мы ездим по стране с турнирами, я всегда смотрю в окно. У нас в Нигерии таких гор нет, они меня очаровали, это настоящая красота, - делится впечатлениями "Тосин".

Да, кстати, говорит он на русском давно, не идеально, конечно. Специально язык не учил, помогали друзья по командам.

- Сначала вообще не понимал, что говорит тренер, было трудно, - вспоминает он.

Но, как известно, трудности закаляют. То же самое можно отнести и к кыргызстанскому футболу.

- За то время, что я в Кыргызстане, заметил – кыргызстанский футбол растет. С каждым годом уровень выше, появляются спонсоры, готовые помогать развитию этого спорта. Все больше тех, кто интересуется, болельщиков. Трибуны на стадионах чаще полные. У отечественных футболистов и футбола в целом хорошее будущее, - считает Олуватосин Алерива.

Почему нигерийский футболист выбрал Кыргызстан и легко ли иностранцу поддается кыргызский язык, вы узнаете в видеоролике VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/379158
Теги:
Алга, спорт, турнир, футбол, Нигерия, Бишкек, Кыргызстан
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