Депутаты проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели результаты работы депутатской комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Большинством голосов палата поддержала выводы, сделанные комиссией.

Из присутствующих 105 депутатов, 100 проголосовали за лишение неприкосновенности экс-президента, 5 - против.

Против выступили: Анвар Артыков, Ирина Карамушкина, Карамат Орозова, Альфия Самигуллина и Асель Кодуранова.

Отметим, пока Алмазбек Атамбаев сохраняет за собой статус экс-президента и все преференции, в том числе неприкосновенность. Сегодняшнее решение депутатов будет направлено в Генеральную прокуратуру, где изложенным фактам будет дана юридическая оценка. После этого, Генеральная прокуратура может внести представление о лишении экс-президента неприкосновенности в Жогорку Кенеш. Если депутаты его поддержат, бывшего главу государства можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, депутатская комиссия нашла несколько преступлений, к совершению которых мог быть причастен Алмазбек Атамбаев, находясь на посту президента.