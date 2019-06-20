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Депутаты проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели результаты работы депутатской комиссии по лишению экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Большинством голосов палата поддержала выводы, сделанные комиссией.

Из присутствующих 105 депутатов, 100 проголосовали за лишение неприкосновенности экс-президента, 5 - против.

Против выступили: Анвар Артыков, Ирина Карамушкина, Карамат Орозова, Альфия Самигуллина и Асель Кодуранова.

Отметим, пока Алмазбек Атамбаев сохраняет за собой статус экс-президента и все преференции, в том числе неприкосновенность. Сегодняшнее решение депутатов будет направлено в Генеральную прокуратуру, где изложенным фактам будет дана юридическая оценка. После этого, Генеральная прокуратура может внести представление о лишении экс-президента неприкосновенности в Жогорку Кенеш. Если депутаты его поддержат, бывшего главу государства можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, депутатская комиссия нашла несколько преступлений, к совершению которых мог быть причастен Алмазбек Атамбаев, находясь на посту президента.


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URL: https://www.vb.kg/379204
Теги:
Алмазбек Атамбаев, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Рита
20.06.2019, 16:45

Я тожек за!

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Гражданин
20.06.2019, 16:46

Причина в том что он назвал их чимкириками? До чего они опустились

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Бакыт
20.06.2019, 16:46

Наконец я увижу как вора будут судить и конфискует имущество за счет государство. Он так много сделал пагубного стране, что обязательно должен понести наказание.

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Гражданин
20.06.2019, 16:53

Шакалы сделали свое дело

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Бакыт
20.06.2019, 17:02

Теперь ясно кто есть кто, лицемеры продажные, волки позорные, гиены африканские.

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