В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных объектов

Управлением землепользования и строительство мэрии Бишкека продолжается демонтаж незаконно возведённых объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, на данный момент сотрудники находятся на сносе объектов облегчённого типа в жилом массиве "Дордой", которые самовольно возведены компанией "Наар".

"Ранее со стороны Управления землепользования и строительство мэрии Бишкека владельцам объектов выдано уведомление о добровольном сносе, однако никаких действий с их стороны не было произведено", - сообщили в мэрии Бишкека.