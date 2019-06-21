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В Бишкеке продолжается демонтаж незаконных объектов

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- ВБ
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Управлением землепользования и строительство мэрии Бишкека продолжается демонтаж незаконно возведённых объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, на данный момент сотрудники находятся на сносе объектов облегчённого типа в жилом массиве "Дордой", которые самовольно возведены компанией "Наар".

"Ранее со стороны Управления землепользования и строительство мэрии Бишкека владельцам объектов выдано уведомление о добровольном сносе, однако никаких действий с их стороны не было произведено", - сообщили в мэрии Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/379211
Теги:
Азиз Суракматов, Дордой, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, незаконные постройки
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