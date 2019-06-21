Атамбаев обвинил депутатов во вранье

Экс-президент Алмазбек Атамбаев обвинил депутатов Жогорку Кенеша, которые направили заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении него, во лжи и использовании грязных методов. Заявление экс-президента распространила пресс-служба СДПК.

По словам Атамбаева, обвинения в его адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента.

"Сооронбай Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям. Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные методы, самые грязные политики, самые грязные слухи. Достаточно посмотреть фамилии и репутацию депутатов Жогорку Кенеша, используемых властью в атаках на мое честное имя. Но еще более явное доказательство моей правоты в том, как спешно и как трусливо нарушали Конституцию, как игнорировали другие законы, как скрывали документы, как подло врали с парламентской трибуны, лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых. Как побольнее ударить Атамбаева, как отомстить за то, что после Апрельской революции многие из них лишились привилегий, незаконных кормушек и наворованного имущества.

К сожалению, я действительно ошибался в людях. Самые сладострастные подхалимы во главе с братьями Жээнбековыми превратились в самых яростных врагов и критиков. А в защитниках у меня сегодня большинство таких, кто был "не у дел" или даже попадал "в опалу" в годы моего президентства.

Я чист перед Богом и своим народом! Перед законом и своей совестью! Все, что делал все эти годы, старался делать во благо народа и все это останется людям!

Никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту Президента Кыргызской Республики. Но играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану. Им не удастся долго обманывать народ и, тем более взвалить на меня их собственные грязные фантазии. Не получится. Люди все видят, никого из Жээнбековых и их подхалимов не заставляли "под дулом автомата" управлять эти годы правительством, парламентом, комитетами и подписывать нормативные правовые акты. Правда и закон на моей стороне! Честь для меня – дороже жизни!""