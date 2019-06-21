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"Атамекеновцы" готовы доказать узурпацию власти прежнего руководства КР

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- Виктория Гунгер
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В связи с делом Омурбека Текебаева должна быть дана политическая оценка тем репрессиям, которым подверглась оппозиция при правлении экс-главы КР Алмазбека Атамбаева. Об этом VB.KG заявила депутат ЖК Наталья Никитенко.

- Была попытка концентрировать власть в руках одного человека и "зачистить" оппозицию. Ощутили на себе это даже СМИ. Поэтому, заявления отдельных представителей общества о сведении счетов нынешней власти с прежней – абсурд. Мы живые свидетели политических процессов и репрессивного механизма, который был до выборов 2017 года. Обмануть народ уже не удастся. Просто в настоящее время мы вступили в легитимное законное русло и должны дать юридическую, правовую и политическую оценку тем деяниям, - сказала Никитенко.

Парламентарий уверена, что пока Кыргызстан не сделает правовых выводов, стране будет сложно удержаться на курсе парламентской демократии.

- Два бывших президента в бегах, к третьему масса претензий. Поэтому, мы должны будем показать самим себе, что восстанавливаем систему правосудия, которой доверяют. Вот только оценка должна даваться легитимными и законными методами через прозрачное следствие и открытые судебные процессы. В этом моя позиция принципиальна. Только таким образом мы сможем заложить понятный курс на развитие демократии в будущем. Без этого мы не сможем двигаться полноценно, - резюмировала Наталья Никитенко.


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URL: https://www.vb.kg/379243
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев, оппозиция, уголовная ответственность, Кыргызстан, политика
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