Финпол не нашел у Матраимова активов за рубежом

Финпол не нашел у Райымбека Матраимова имущества и других активов в иностранных государствах. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По данным ведомства, проверка еще не завершена, имеются лишь промежуточные результаты.

Глава Финпола Бакир Таиров в интервью радио "Азаттык" рассказала, что окончательные итоги проверки будут обнародованы в течение этой недели.

Отметим, проверка имущества Райымбека Матраимова началась в феврале 2019 года. Общественный интерес к расследованию подогрел материал журналиста радио "Азаттык", в котором он рассказал о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана 700 млн долларов. После этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дважды просил главу Финпола ускорить темпы проверки.