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Финпол не нашел у Матраимова активов за рубежом

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- Екатерина Улитина
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Финпол не нашел у Райымбека Матраимова имущества и других активов в иностранных государствах. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По данным ведомства, проверка еще не завершена, имеются лишь промежуточные результаты.

Глава Финпола Бакир Таиров в интервью радио "Азаттык" рассказала, что окончательные итоги проверки будут обнародованы в течение этой недели.

Отметим, проверка имущества Райымбека Матраимова началась в феврале 2019 года. Общественный интерес к расследованию подогрел материал журналиста радио "Азаттык", в котором он рассказал о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу из Кыргызстана 700 млн долларов. После этого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дважды просил главу Финпола ускорить темпы проверки.


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URL: https://www.vb.kg/379255
Теги:
Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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Комментарии
Арсен
24.06.2019, 09:43

Кадра Атамбаева, который месте с ним крал бюджет страны, сделал из гос учреждения частную лавочку, нужно привлечь к ответстенности вместе с его патроном. Пусть ответят за не законное обогащения и узурпацию власти. Народ Кыргызстана достаточно на настрадался  от таких вот мошенников. 

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Гражданин
24.06.2019, 09:55

Как я писал ранее что у матраимова ничего не найдут. Вот все сбылось. Это проверка просто чтоб отвлечь народ от других проблем.

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17
24.06.2019, 09:55

По-моему сомнительная инфолрмация. Как они могли это определить? Иностранные банки просто так, без серьезных оснований, не раскрывают информацию о своих клиентах, да еще по запросу из какой-то там страны. Что наши могли приложить к запросу - Матраимов не числится в розыске, в международных списках преступников, на него нет решения суда, даже уголовное дело не возбуждено.

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