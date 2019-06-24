Жолдубаева: У Атамбаева нет депозитного счета в банке

"У экс-президента Алмазбека Атамбаева нет депозитного счёта, тем более банковской ячейки. Да и никто из членов семьи не арендует ячейки. Единственный депозитный счёт в банке имеется у Раисы Атамбаевой, его и арестовали". Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, список лиц настолько некорректен, что в нем оказался даже покойный брат Раисы Атамбаевой.

"В списке также значится бывший глава СГО Дамир Мусакеев, который никак не вписывается в число родственников. Да и у него, насколько нам известно, никогда не было ни депозитов, ни тем более, ячеек. Понятно, что властям важно хоть что-то "накопать" на семью экс-президента, чтобы отвлечь внимание от другой семьи. Уверены, вся эта театральная постановка вокруг экс-президента рухнет очень скоро", - написала она.

Отметим, ранее Первомайский суд постановлением от 19 июня 2019 года разрешил производство выемки всех документов относительно депозитных и иных счетов, операций, содержимого ячеек с 2009 года по настоящее время некоторых лиц.

В частности, под это постановление подпадают:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович,

Атамбаева Раиса Мирахмедовна,

Атамбаев Кадырбек Алмазбекович,

Атамбаева (Шагиева) Алия Алмазбековна,

Атамбаев Сеилбек Алмазбекович,

Атамбаев Сейтбек Алмазбекович,

Атамбаева Диана Алмазбековна,

Атамбаева Динара Алмазбековна,

Шаршенов Нурбек Валибекович,

Шагиева Луиза Фаритовна,

Шагиева Альбина Рамильевна,

Байбурин Артур Вилорович,

Байбурина Лилия Тавфиковна,

Рахмаджанова Жибек Манасовна,

Сатыбалдиевой Аэлиты Жумабековны,

Бектимиров Раис Эрикович,

Шагиев Рамиль Минахмедович,

Абдуллаев Кайрат Турдаджиевич,

Пархати Субихи Вуфуерович,

Темирбеков Азиз Пайзуллаевич,

Ахмет Кая

Мусакеев Дамир Сагындыкович.

Данным постановлением суд удовлетворил ходатайство следователя следственной группы – прокурора отела военной прокуратуры КР.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав прокурора, следователя следственной группы, поддерживающих ходатайство, посчитал, что ходатайство обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку согласно части 2 ст.205 УПК КР, при необходимости изъятия необходимых документов и предметов, имеющих значение для дела и, если точно известно, где и у кого он находятся, а также с целью конфискации имущества, производится их выемка.